Последний бой принял в Запорожье: в Черкассах попрощались с погибшим защитником. Фото

В Черкассах состоялось прощание с солдатом Игорем Давыденко, который отдал жизнь за Украину. Он служил в десантно-штурмовом батальоне в должности стрелок-снайпер.

Мужчина был уроженцем города и учился в школах №17 и №31. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Что известно о погибшем воине

Давыденко проходил срочную военную службу курсантом войск ГО МЧС Украины, затем – в должности химик-дозиметрист химической и биологической разведки МЧС Украины. Впоследствии работал в компании McLaut.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, мужчина стал на защиту Украины и проходил службу в десантно-штурмовом батальоне в должности стрелок-снайпер.

Последний бой воина состоялся в 2023 году в Запорожской области, но до октября 2025 года он считался пропавшим без вести.

"Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным и близким Игоря Давыденко", – написал мэр Черкасс.

