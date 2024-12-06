'После взрыва я смотрела в небо и ничего не понимала': Татьяна из Харькова доверила свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Она попала во вражеский обстрел, возвращаясь домой с продуктами. Успела назвать свое имя медикам скорой помощи – и упала в обморок. Своей историей Татьяна из Харькова поделилась во время курса физической реабилитации, который обеспечил Фонд Рината Ахметова.

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Музею "Голоса Мирных" Татьяна рассказала о трагическом дне в апреле 2022 года, когда она потеряла возможность ходить.

"Услышала над головой сильный гул и неожиданно упала. Смотрела в небо и ничего не понимала. Вокруг раздавались крики: "Вызывайте скорую!" Сначала я была в сознании, но шевельнуться не могла", – вспоминает Татьяна.

Очнулась она уже в реанимации. Врачи долго боролись за ее жизнь. Затем начался долгий сложный путь к выздоровлению, ведь последствия ранений она испытывает до сих пор.

"Я была на волоске от смерти. Теперь моя главная задача – снова научиться ходить и быть самостоятельной", – делится Татьяна.

Ее история – одна из многих историй украинцев, которые не потеряли силы духа и жажды жизни, несмотря на очень тяжелые обстоятельства. Смотрите историю Татьяны здесь.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация и психологическая помощь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.