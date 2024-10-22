После вторжения России население Украины существенно сократилось: в ООН обнародовали цифры

С начала полномасштабного вторжения России в Украину население страны сократилось на 10 миллионов человек, что составляет примерно четверть общего количества. Причинами стали отъезд беженцев, падение рождаемости, а также смертность в результате войны.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ООН. Глава отдела Восточной Европы Фонда народонаселения ООН, Флоренс Бауэр, во время пресс-конференции в Женеве отметила, что на это сокращение повлияли несколько факторов.

Среди них, в частности:

Отъезд беженцев

Снижение уровня рождаемости

Военные потери

Она подчеркнула, что вторжение в феврале 2022 года усугубило и без того сложную демографическую ситуацию в Украине.

По словам Бауэр, уровень рождаемости в Украине составляет примерно одного ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире. Для стабильной сохранности населения необходим коэффициент рождаемости у 2,1 ребенка на женщину.

Перед распадом Советского Союза в 1991 г. население Украины превышало 50 миллионов. Однако после вторжения этот показатель значительно снизился, и в 2021 году, по данным ООН, в Украине проживало около 40 миллионов человек.

Бауэр также отметила, что полное влияние войны на демографическую ситуацию в Украине можно будет оценить только после окончания конфликта, когда будет проведена перепись населения. Она указала на то, что некоторые регионы страны почти полностью обезлюдились, а в селах остались преимущественно пожилые люди. Кроме того, молодые пары не могут образовать семьи из-за сложившихся условий.

Согласно данным, наибольшее население Украины сократилось из-за выезда 6,7 миллиона находящихся за рубежом беженцев, преимущественно в европейских странах. Также война привела к значительным человеческим потерям, хотя точные цифры трудно установить.

"Трудно иметь точные цифры, но оценки колеблются в десятках тысяч жертв", – сказала Флоренс Бауэр.

Как сообщал OBOZ.UA, количество украинских беженцев в Германии за год выросло более чем на 400 тыс. человек. В то же время, количество беженцев в Польше за этот период сократилось на 350 тыс. человек. Исследования показывают, что беженцев, прежде всего, беспокоит не размер зарплаты в той стране, где они находятся, а размер помощи.

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