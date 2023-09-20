Украины выезжают из Польши в другую страну ЕС: беженцы ищут страну, где платят выше пособия 

Количество украинцев беженцев в Германии за год выросло более чем на 400 тыс. человек. При этом число беженцев в Польше за этот же период сократилось на 350 тыс. человек. Исследования показывают, что беженцев в первую очередь заботит не размер зарплаты в той стране, в которой они находятся, а размер пособий.

Как говорится в данных исследования платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета, в Германию украинцы в 42% случаев переезжают из-за более высоких пособий. И только 27% – из-за более высоких зарплат.

Каждый третий беженец выехал из Украины из-за "вреда психическому здоровью", каждый пятый (21%) – испугался обстрелов в соседних городах. 34% беженцев столкнулись с обстрелами своих населенных пунктов и 20% – бежали от оккупации, говорится в результатах исследования Лаборатории законодательных инициатив. Исследование проходило с декабря прошлого года по июль текущего, опросили 1322 беженца. На презентации результатов исследования также присутствовал и OBOZREVATEL.

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Примерно каждый второй беженец переехал с детьми. Что интересно, 12% украинцев из общего числа беженцев выехали из страны спустя почти год войны, в 2023-м. Сплеск миграции произошел после того, как россияне разрушили Каховскую ГЭС, возникла масштабная катастрофа.

В целом украинцы быстро адаптируются к жизни за границей. 62,8% беженцев говорят, что им легче обеспечить достойный образ жизни в Украине. То есть те украинцы, которые потеряли свои дома, нажитое имущество, чаще всего работы, считают, что им легче обустроить свою жизнь за границей.

Большинство украинцев получают в ЕС помощь (68%). Условия адаптации также демонстрируют и данные о том, где проживают беженцы. Исследование показало, что 43,97% арендуют квартиру или дом, еще 13,04% арендуют квартиру. То есть более половины украинцев за границей имеют арендованное жилье. Около 9,7% живут у друзей и знакомих, 19,59% получили отдельное жилье от государство, которое их приняло. И только 8,56% живут в убежищах. Таким образом, 76,6% либо бесплатно получили для проживания, либо арендуют жилье за границей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, только 13% тех, кто переехал из Польши в Германию, думают о том, чтобы вернуться назад. Абсолютное большинство беженцев довольно своим решением.

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