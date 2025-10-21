После Рады работал в НБУ: умер бывший народный депутат Украины Борис Марков. Фото

В возрасте 75 лет умер Борис Марков, который был членом Верховной Рады Украины I созыва. Нардеп имел экономическое образование, поэтому после работы в парламенте занимал ряд должностей в Нацбанке, а также работал в налоговой.

О смерти бывшего народного избранника во вторник, 21 октября, сообщила пресс-служба ВР Украины. Руководство, парламентарии и сотрудники Рады выразили соболезнования родным и близким покойного.

Будучи народным депутатом Украины І созыва, Борис Иванович Марков возглавлял подкомиссию по вопросам экономической реформы и управления народным хозяйством.

Впоследствии посвятил себя финансовой сфере, занимал руководящие должности.

"Светлая память о Борисе Ивановиче останется в сердцах коллег, друзей и всех, кто его знал", – заявили в Верховной Раде.

Биография Бориса Маркова

Один из первых нардепов независимой Украины прошел в Раду через тогдашний Суворовский избирательный округ № 395 (Херсонская область). На сайте ВРУ сообщается, что кандидатом в парламентарии его выдвинула Херсонская областная организация Союза писателей Украины.

Родился Марков 3 ноября 1949 года в селе Пилява Хмельницкой области.

Высшее образование инженера-экономиста получил в Одесском технологическом институте пищевой промышленности им. М.В. Ломоносова.

Был членом КПСС до 1990 года (исключен за участие в Учредительном съезде Народного руха Украины).

Будучи народным избранником, занимал должности президента Ассоциации коммерческих банков Украины (с 1991-го) и заместителя председателя правления Национального банка Украины (1993–1994 годы).

Депутатские полномочия сложил 10 мая 1994-го.

После этого (1995–1997 годы) Марков работал первым заместителем председателя правления коммерческого банка "Украинский кредитный банк".

В 1998–1999 годах – заместителем председателя правления Государственного специализированного коммерческого Сберегательного банка Украины.

В 1999–2000 годах занимал кресло заместителя исполнительного директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц, но с мая 2000-го снова сменил работу и стал представителем НБУ в Верховной Раде. На этой должности поработал три года.

Далее (до 2005-го) был начальником организационно-планового отдела Центра научных исследований НБУ.

Следующая его должность – директор Департамента организационно-распорядительной работы Государственной налоговой администрации Украины. Однако в этой роли Марков был меньше года.

В 2005–2006 годах он был главой Государственной налоговой администрации Украины в Киевской области.

Награжден нагрудным знаком "За честь и службу".

