В США умер украинский и американский писатель Юрий Тарнавский

14 октября умер украинский и американский писатель, переводчик, лингвист Юрий Тарнавский. Его не стало в 91-летнем возрасте в США.

Видео дня

На Facebook-странице Тарнавского 17 октября появилось сообщение о трагической новости. Его опубликовала жена писателя Карина. "Его уже нет с нами..." – написала она.

Также о смерти украинца сообщила в Facebook издательница и писательница Марьяна Савка.

"Мы очень ждали его возвращения на Землю Поэтов, его обращения к нам с экрана. Но жизненное время Поэта дошло до последнего деления быстрее. Поэты никогда не умирают. Просто уходят", – написала Савка.

Она анонсировала, что уже в конце октября "Видавництво Старого Лева" выпустит том с избранной поэзией Тарнавского.

"Большое сожаление, что он его не увидит, но он знал, он над ним работал, он все согласовывал и ждал", – отметила Савка.

Дополняется...