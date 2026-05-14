После ликвидации масштабного пожара – новые возгорания: российские дроны снова подожгли Зону отчуждения. Фото

В Зоне отчуждения 14 мая снова возникли пожары после атаки российских дронов. Очаги возгорания зафиксировали на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. К ликвидации огня привлекли спасателей ГСЧС и работников предприятий, работающих в сфере управления ГАЗО.

О новых возгораниях сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook. В ведомстве отметили, что пожары возникли после сбития российских беспилотников типа "Герань-2". Накануне в зоне уже удалось потушить масштабный пожар, который длился несколько дней.

В ГАЗО отметили, что ситуация остается сложной из-за сильного задымления и труднодоступной местности."На местах падения обнаружены остатки российских беспилотников, продолжается работа пиротехнических подразделений ГСЧС", – говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлекли подразделения ГСП "Северная Пуща", Чернобыльского заповедника, ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", ГСП "Экоцентр" и спасателей ГСЧС Украины. Для проезда к очагам огня используют тяжелую технику, в частности бульдозеры.

Также на отдельных участках работают группы с бензопилами, поскольку поваленные деревья затрудняют передвижение. И это, пожалуй, одна из главных проблем в таких условиях – добраться до огня вовремя, пока пламя не распространилось дальше.

Радиационный контроль

В ГАЗО заявили, что радиационный фон в Зоне отчуждения после новых пожаров не превышает контрольных уровней. Превышение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения автоматизированная система радиационного контроля не зафиксировала.

По имеющимся данным, показатели радиационного фона оставались в пределах среднемесячных величин. Однако российские атаки, как отметили в ведомстве, снова создают риски для лесов и экосистемы Чернобыльской зоны, которая восстанавливалась после катастрофы 1986 года.

Что предшествовало

В Чернобыльской зоне отчуждения возник масштабный лесной пожар. Ориентировочная площадь, которая была охвачена огнем, только на утро 8 мая составила более 1100 га.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения во время тушения пожара спасатели обнаружили в горящем лесу маленького краснокнижного лосенка. Его напоили водой и эвакуировали из опасной зоны.

