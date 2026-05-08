В Чернобыльской зоне пожарные спасли краснокнижного лосенка. Подробности, фото и видео

В Чернобыльской зоне отчуждения во время тушения пожара спасателиобнаружили в горящем лесу маленького краснокнижного лосенка. Его напоили водой и эвакуировали из опасной зоны.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас животному ничего не угрожает.

Что известно

"Невинные жертвы огненной стихии. Оказываясь в ловушке выжженного пожаром собственного дома, они не могут рассказать о своей боли или позвать на помощь, а молча принимают факт своей неизбежной гибели. Так могло произойти и сегодня, когда маленький краснокнижный лосенок, потеряв маму, смиренно лежал на сожженной земле Чернобыльского леса", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что столичные спасатели не остались равнодушными к судьбе невинного существа и провели настоящую спецоперацию по его спасению.

Животное напоили водой, окутали заботой и, проконсультировавшись с представителями лесничества, зоологами и ветеринарами, организуют его передачу специалистам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения спасатели продолжают тушить масштабный лесной пожар. Ориентировочная площадь, которая охвачена огнем, уже составляет более 1100 га.

