После комы и 27 операций: украинский школьник станцевал на выпускном. Видео

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдит" медики спасли 16-летнего школьника, который после аварии находился в критическом состоянии и рисковал лишиться ноги. Даниил из Переяслав-Хмельницкого Киевской области в 13-летнем возрасте еще в 2023 году попал в ДТП, в результате чего получил тяжелые травмы. Однако уже в 2026-м подросток станцевал на собственном выпускном – после комы, перенесенных 27 операций и длительной реабилитации.

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Более того, он решил после школы поступить в медицинский колледж, чтобы в будущем тоже спасать людей. Об этом рассказали врачи "Охматдита".

Жуткая авария

Данила профессионально занимался тхэквондо, даже завоевывал призовые места на соревнованиях, а также играл в футбол и интересовался мотоциклами. Собственно, именно из-за своего последнего увлечения он и оказался в больнице – в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором подросток получил тяжелые ранения.

После ДТП Даниила в критическом состоянии доставили в местную больницу Переяслав-Хмельницкого, где медики начали борьбу за его жизнь. Когда показатели подростка позволили его транспортировку, его перевезли в "Охматдит".

"Первые обследования, проведенные в больнице, выявили причину критического состояния Данила: в левой бедренной артерии образовался массивный тромб. Из-за полного нарушения кровоснабжения ткани ноги начали стремительно отмирать. Каждая потерянная минута увеличивала риск того, что конечность уже не удастся спасти", – рассказали врачи.

27 операций

По словам врачей, хирурги не могли сразу приступить к операциям: сначала нужно было стабилизировать общее состояние подростка, чтобы его организм смог перенести сложное вмешательство. Когда показатели стали удовлетворительными, врачи приступили к спасению конечности пациента.

Чтобы спасти ногу и вернуть ребенку способность ходить, хирурги провели 27 оперативных вмешательств.

"Над спасением Даниила работала огромная междисциплинарная команда: анестезиологи, травматологи, сосудистые и торакальные хирурги, нейрохирурги, инфекционисты, токсикологи, трансфузиологи, психологи и реабилитологи. Это был единый слаженный коллектив, где каждый врач работал ради одной цели – чтобы ребенок смог ходить самостоятельно", – рассказывает Валерий Бовкун, заведующий отделением пластической и реконструктивной микрохирургии.

Танец с титановыми пластинами

Одним из этапов лечения стала установка аппарата внешней фиксации, который сняли с мальчика только в 2024 году. Вместо него Даниилу установили внутренние титановые пластины, после чего мальчик смог приступить к реабилитации, которая длилась несколько месяцев.

Но школьник успел восстановиться к своему выпускному балу, где вместе с партнершей станцевал вальс.

"Увидеть, как сын снова не просто ходит, а танцует свой выпускной вальс – это то, о чем когда-то мы даже боялись мечтать. Когда я стояла и смотрела на него, перед глазами прошел весь наш путь: реанимация, операции, долгие месяцы лечения и реабилитации. Я вспоминала всех людей, которые были рядом с нами в самые тяжелые моменты — врачей, медсестер, младший медицинский персонал. Они поддерживали нас до последнего, переживали за Данилу так, будто он был их родным ребенком", – говорит мама Даниила.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в больнице "Охматдит" провели трансплантацию сердца 5-летнему мальчику. Донором для маленького пациента стал 13-летний подросток, погибший в результате несчастного случая. Парень из Одесской области получил травму в бассейне — упал на пол и ударился. Его доставили в столицу, однако спасти не смогли. Поэтому родители дали согласие на посмертное донорство…

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