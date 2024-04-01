После 'аномального' тепла начнутся дожди: синоптики дали прогноз к началу недели в Украине. Карта

В первый день апреля и новой недели в Украине все еще будет бурлить теплая и солнечная погода. Однако уже в следующие дни, 2-3 апреля, почти по всем областям прокатится волна дождей и существенно похолодает.

Столбики термометров днем опустятся кое-где до +12 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В понедельник, 1 апреля, погода в Украине будет малооблачной и теплой. Столбики термометров будут показывать в среднем +21...23 градуса, а кое-где в областях, в частности на Закарпатье, во Львове и в Крыму даже +25...26 градусов. Ночью температура опустится до +9…+11 градусов. Ветер будет преимущественно южным, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Во вторник, 2 апреля, на западе Украины, а также в Киевской и Черниговской областях синоптики прогнозируют дожди и похолодание. В остальных областях будет сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха днем будет составлять в среднем +21…+23 градуса. Прохладнее всего будет на Закарпатье, Ивано-Франковской и Львовской областях – +13 ... +15 градусов. В то же время на юге и востоке будет бурлить тепло до +25 градусов. Ночью температура в среднем по областям опустится до +12…+14 градусов.

В среду, 3 апреля, небольшие и умеренные дожди прокатятся по всей территории Украины. Температура воздуха днем в среднем составит +13…+15 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать только +8…+6 градусов. Ветер будет преимущественно западным, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в течение апреля в Украине ожидается много пасмурных дней, во многих регионах возможны осадки. Однако температура воздуха будет достаточно высокой. Даже в ночное время суток в апреле не ожидается заморозков.

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