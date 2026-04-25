Суд принял решение по делу водительницы, которая сбила оленя Бориса: как наказали

В Ровенской области суд вынес решение по делу водительницы, которая в конце марта сбила известного в соцсетях оленя Бориса. Женщину признали виновной в совершении ДТП и оставлении места происшествия.

Ее лишили права управления транспортными средствами на один год и обязали уплатить судебный сбор в сумме 665,6 гривны. Информацию опубликовали в постановлении Заречненского районного суда.

Версия водительницы

Во время судебного заседания водитель сообщила, что вечером 23 марта возвращалась домой вместе с ребенком, когда внезапно на дорогу выбежал олень.

Она отметила, что избежать столкновения не удалось, однако удар был незначительным, и ребенок в салоне даже не понял, что произошло. Женщина также объяснила, что покинула место происшествия поскольку испугалась, но признала свою вину и просила о назначении штрафа.

Версия свидетеля

В то же время свидетель происшествия рассказал, что слышал автомобиль, который двигался на высокой скорости, после чего раздался удар. Мужчина выбежал на улицу и увидел машину без включенных фар, которая двигалась в направлении центра поселка, а на дороге – травмированного оленя Бориса.

Очевидец вызвал полицию и ветеринарного врача.

Позже правоохранители установили водителя, причастного к ДТП, и с помощью алкотестера выяснили, что в тот вечер она была трезвой.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что во время наезда на дикое животное женщина не учла дорожную обстановку и выбрала опасную скорость движения, чем нарушила правила дорожного движения.

Ее признали виновной в двух административных правонарушениях – совершении ДТП (ст. 124 КУоАП) и оставлении места аварии (ст. 122-4 КУоАП).

Водителя лишили права управления транспортными средствами на один год и обязали уплатить судебный сбор в размере 665,6 гривны.

Напомним, олень Борис попал в ДТП 23 марта. Животное сбил автомобиль, который двигался на большой скорости и без включенных фар. Мужчина услышал звук торможения, после чего произошел удар – животное нашли на дороге в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля с места происшествия скрылась. Впоследствии ее установили – это 28-летняя жительница поселка Заречное, вблизи которого и произошел инцидент.

