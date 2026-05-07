Известный олень Борис попал во вторую аварию за последнее время: в каком он состоянии

Известный олень Борис второй раз за короткое время попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла ночью во время транспортировки животного из Ровенской области в реабилитационный центр.

После сильного удара олень пережил значительный стресс, однако видимых травм у него не обнаружили. Об инциденте сообщили представители центра, который занимается лечением и реабилитацией Бориса.

"Друзья, у нас беда: мы попали в серьезное ДТП. Авария произошла этой ночью в 00:37, когда мы возвращались из Заречного Ровенской области вместе с оленем Борисом", – говорится в сообщении.

Перед этим к специалистам обратился егерь Руслан Христюк, который сообщил об ухудшении состояния животного.

Как отмечается, у Бориса начал неправильно разрастаться травмированный пант, а также олень теряет вес. Из-за этого возникла необходимость в сложной операции по удалению панта, к которой животное нужно тщательно подготовить, чтобы оно смогло перенести вмешательство.

На месте специалисты также провели повторный рентген травмированной ноги оленя, в частности скакательного сустава, где ранее был зафиксирован перелом. Обследование показало, что кость постепенно срастается, поэтому необходимости в операции на ноге пока нет.

После осмотра Бориса начали транспортировать в центр. Представители учреждения отметили, что всегда максимально осторожно перевозят травмированных животных, двигаются медленно и стараются избегать любых препятствий на дороге.

"Мы всегда понимаем все риски в дороге и делаем все, что от нас зависит, чтобы безопасно транспортировать животных: едем очень медленно и максимально внимательно, и везя травмированного оленя берегли его, как хрустальную вазу, чтобы не наскочить на ухабы или какие-то препятствия", – заверили в центре.

Впрочем, по дороге в автомобиль, в котором перевозили оленя, врезалась другая машина. В центре отметили, что Борис уже второй раз за короткий период пострадал из-за человеческой невнимательности.

Несмотря на силу удара, видимых травм у животного не обнаружили. Однако специалисты подчеркивают, что олень пережил сильный стресс, который также может повлиять на процесс дальнейшего лечения и восстановления.

Сейчас Борис находится в безопасности в реабилитационном центре. Ему предоставили поддерживающую терапию и взяли необходимые анализы. Представители центра добавили, что продолжат информировать людей о состоянии животного и ходе его лечения.

Напомним, олень Борис попал в ДТП 23 марта. Животное сбил автомобиль, который двигался на большой скорости и без включенных фар. Мужчина услышал звук торможения, после чего произошел удар – животное нашли на дороге в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля с места происшествия скрылась. Впоследствии ее установили – это 28-летняя жительница поселка Заречное, вблизи которого и произошел инцидент.

