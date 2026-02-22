Посевной календарь на март: благоприятные даты

В марте закладывается будущий урожай: на подоконниках появляется первая рассада, а в теплицах оживают грядки. Опытные хозяева не только готовят семена и почву, но и ориентируются на фазы Луны.

Видео дня

Считается, что они влияют на рост растений и способность укореняться. OBOZ.UA публикует посевной календарь на первый весенний месяц.

Фазы Луны в марте 2026 года

Лунные циклы традиционно учитывают при посеве и пересадке растений.

Растущая луна – 1, 21–30 марта. В этот период активнее развивается надземная часть растений – листья и стебли. Это хорошее время для посева культур, которые плодоносят над землей.

Полнолуние – 2–5 и 31 марта. В эти дни лучше избегать активных работ с посевом.

Луна убывающая – 6–17 марта. Энергия переходит к корневой системе – удачное время для корнеплодов и пересадок.

Новолуние – 18–20 марта. Период покоя для растений, нежелательно сеять и пересаживать.

Благоприятные, нейтральные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни для садовых работ: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 21–24, 27, 31 марта.

Нейтральные дни: 1, 2, 5–7, 9, 11, 14, 16, 18, 25, 28–30 марта.

Неблагоприятные дни: 15 и 20 марта – в это время лучше воздержаться от посевов.

Что сеять в марте

Март – месяц культур с длинным периодом вегетации. Именно сейчас важно не опоздать с посевом.

В первой половине месяца высевают перец и баклажаны – они долго развиваются, и ранний старт дает преимущество. Ближе к середине марта сеют помидоры, чтобы рассада не переросла до высадки. Также стоит посеять сельдерей, ведь он всходит медленно.

Во второй половине месяца сеют ранние сорта капусты – белокочанную, брокколи, цветную. В теплице можно высевать редис, шпинат, салаты, укроп – они выдерживают прохладу.

Под пленку в открытый грунт сеют морковь и горох.

Точные даты для разных культур

Помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква: 10, 12, 17, 19, 26, 27 марта.

Лук на перо, лук, чеснок, хрен, картофель, топинамбур: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 марта.

Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей: 3, 4, 8, 13, 22, 23, 26, 27, 31 марта.

Капуста и спаржа: 8, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27 марта.

Редис: 3, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31 марта.

Горох, бобы, фасоль: 13, 22, 23, 24 марта.

Клубника, земляника: 17, 19, 24 марта.

Смородина, малина, ежевика, крыжовник: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 27 марта.

Салат, укроп, петрушка, шпинат, базилик, кинза, фенхель, мангольд: 17, 19, 26, 27 марта.

Однолетние, многолетние, луковичные и комнатные растения: 3, 4, 24, 31 марта.

Лекарственные травы (мята, мелисса, тимьян, шалфей, лаванда): 17, 19, 26, 27 марта.

Лунный календарь – лишь ориентир. Не менее важны качественный субстрат, достаточное освещение, правильный полив и температурный режим.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем нужно подкормить малину сразу после таяния снега – получите щедрый урожай.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.