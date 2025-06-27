Порывы ветра и грозы: Украину на выходных накроет непогода, синоптик дала детальный прогноз. Карта

Погода в Украине в ближайшие выходные, 28 и 29 июня, будет ветреной и местами дождливой. Жары в субботу и воскресенье не ожидается, столбики термометров будут показывать от +21 до +25 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном украинским синоптиком Натальей Диденко в Telegram. По ее словам, порывы северо-западного ветра в эти дни будут достигать местами 15-20 метров в секунду.

В субботу, 28 июня, дожди с грозой предполагаются в восточных областях, на юге, местами в центральной части и на севере. Обойдут осадки только западные регионы Украины.

Температура воздуха днем ожидается от +21 до +24 градусов, на юге будет жарче – от +24 до +29 градусов. А на Закарпатье прогнозируют около +25. Ночью в субботу столбики термометров будут показывать от +2 до +17 градусов.

В воскресенье, 29 июня, погода будет переменчивой, вероятны периодические локальные дожди. Температура в течение дня ожидается от +21 до +25 градусов. На юге и Закарпатье прогнозируют днем до +29 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье, согласно прогнозу Диденко, ожидается сильный северо-западный ветер, температура воздуха от +20 до +22 градусов. Местами небольшой дождь будет чередоваться с солнечной погодой.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха отметила, что существенных изменений в погоде в Украине до конца месяца не предвидится – она будет без устойчивой жары, но при этом с дождями. Ближайшим жарким и без осадков, вероятно, будет только последний день месяца.

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