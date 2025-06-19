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"Порядочный": как правильно перевести на украинский русское слово

Юлия Потерянко
Новости. Общество
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'Порядочный': как правильно перевести на украинский русское слово

Люди, которые говорят в быту на русском, используют прилагательное "порядочный" во многих ситуациях – и чтобы рассказать о надежном и уважаемом человеке, и чтобы рассказать о качествах предметов и понятий. Но на украинском языке все эти понятия передаются разными словами.

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Если вы долго находились под влиянием русификации, вы можете во всех случаях использовать перевод "порядочний". Но, как пишет Telegram-канал "Correctarium — Українська мова", это всегда будет ошибкой. Ведь такого слова в словарях попросту нет. Правильный перевод нужного вам понятия зависит от значения, в котором вы его употребляете.

Когда говорим о человеке, неспособном на плохие, бесчестные или аморальные поступки, описываем человека высоких моральных стандартов, употребляем такие прилагательные:

  • порядний;
  • статечний;
  • пристойний;
  • чесний;
  • сумлінний.

Если хотим описать что-то достаточно хорошее, качественное, достойное, в таком случае говорим:

  • непоганий;
  • гарний;
  • добрий;
  • неабиякий;
  • доладний.

В случаях, когда речь идет о чем-то большого размера или значительном по силе, размеру, количеству или другим характеристикам, в таком случае употребляем:

  • чималий;
  • чималенький;
  • неабиякий;
  • нічогенький;
  • великий;
  • добрий;
  • добрячий;
  • путній;
  • страшенний;
  • нівроку.

А в ситуациях, когда речь идет о человеке, принадлежащем к дворянским слоям общества, используется слово "шляхетний".

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