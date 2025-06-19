"Порядочный": как правильно перевести на украинский русское слово
Люди, которые говорят в быту на русском, используют прилагательное "порядочный" во многих ситуациях – и чтобы рассказать о надежном и уважаемом человеке, и чтобы рассказать о качествах предметов и понятий. Но на украинском языке все эти понятия передаются разными словами.
Если вы долго находились под влиянием русификации, вы можете во всех случаях использовать перевод "порядочний". Но, как пишет Telegram-канал "Correctarium — Українська мова", это всегда будет ошибкой. Ведь такого слова в словарях попросту нет. Правильный перевод нужного вам понятия зависит от значения, в котором вы его употребляете.
Когда говорим о человеке, неспособном на плохие, бесчестные или аморальные поступки, описываем человека высоких моральных стандартов, употребляем такие прилагательные:
- порядний;
- статечний;
- пристойний;
- чесний;
- сумлінний.
Если хотим описать что-то достаточно хорошее, качественное, достойное, в таком случае говорим:
- непоганий;
- гарний;
- добрий;
- неабиякий;
- доладний.
В случаях, когда речь идет о чем-то большого размера или значительном по силе, размеру, количеству или другим характеристикам, в таком случае употребляем:
- чималий;
- чималенький;
- неабиякий;
- нічогенький;
- великий;
- добрий;
- добрячий;
- путній;
- страшенний;
- нівроку.
А в ситуациях, когда речь идет о человеке, принадлежащем к дворянским слоям общества, используется слово "шляхетний".
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