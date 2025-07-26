Porsche или Bentley: нардепа Богдана Торохтия с супругой заметили в салоне люксовых авто. Фото

Народного депутата Богдана Торохтия вместе с женой Алиной Левченко заметили в киевском салоне элитных авто. Супруги якобы могли осматривать не простые машины, а люксовые Porsche и Bentley.

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В Telegram-каналах показали фото парламентария и его избранницы. Политик в автосалон, как сообщается, прибыл на роскошном Maybach. Это авто зарегистрировано на его жену, которая ранее работала советником гендиректора государственного предприятия "Антонов" и советником министров инфраструктуры и соцполитики.

В декларации Торохтия за 2024 год указано, что вместе с женой имеет шесть автомобилей, среди них:

четыре автомобиля зарегистрированы на нардепа – Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска, Chrysler Voyager 2002-го, Nissan X-Trail 2003 года и Jaguar F-Type 2021 года;

2014 года выпуска, 2002-го, 2003 года и 2021 года; две машины принадлежат Левченко – Maybach S560 2019 года и Mercedes-Benz EQS 2022 года.

Скандалы с Богданом Торохтием

В июле 2025 года Торохтий проголосовал за противоречивый законопроект №12414, который ограничивал полномочия НАБУ и САП. Хотя некоторые депутаты уже признали свою ошибку, сам он до сих пор не комментировал это решение.

Торохтий ранее входил в "Слугу народа", но после исключения из этой фракции, ушел в депутатскую группу "За будущее".

По данным журналистов, в августе 2022 года нардеп, несмотря на запрет выезда во время военного положения, отдыхал в Болгарии. Хотя сам утверждал, что находился за границей в 2021-м, данные соцсетей указывали на обратное.

Также расследователи обнаружили ряд признаков на фото его жены в соцсетях, в том числе и на совместных фотографиях, которые свидетельствуют, что Торохтий был именно в Болгарии в августе 2022 года.

Кроме этого, во время полномасштабной войны семья успела сменить еще три машины: Mercedes-Benz G400, EQS 580 и Range Rover. Все они были зарегистрированы на Алину Левченко, которая ответила на это, заявив, что ее состояние позволяет ей покупать автомобили.

После расследований журналистов Торохтия исключили из фракции "Слуга народа". Глава фракции Давид Арахамия призвал его сложить мандат, заявив, что депутат не воспользовался шансом объяснить свое поведение. Однако тот лишь перешел в группу "За будущее".

Зато Алина Левченко была советником гендиректора ГП "Антонов" с 2023 года и занималась анализом документов предприятия по экономическим, международным вопросам и управлению непрофильными активами. После выхода расследования BIHUS.Info, в "Укроборонпроме" заявили, что проверят соответствие Левченко для этой должности. Но в июне 2023 года ее уволили.

Сообщалось, что Алина Левченко доводит до банкротства государственное предприятие, которое с декабря 2019 года относится к сфере управления Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о Центре сертификации и экспертизы семян и посадочного материала.

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