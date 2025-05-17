Попадается редко: что означает украинское слово "пасіювати"
Гамма человеческих чувств и эмоций настолько богата и имеет такое огромное количество нюансов, что для их описания придумали действительно огромное количество слов. Некоторые из них, возникшие в украинском языке, мы используем совсем нечасто. И, возможно, зря.
Такой лексемой является глагол "пасіювати". OBOZ.UA узнавал, что он означает, как возник и где употребляется. А также какие можно подобрать к нему синонимы.
Согласно 11-томному Словарю украинского языка, слово "пасіювати" является синонимом к "гневаться". Им описывают чувства, поведение и реакции человека, испытывающего гнев. Пример его употребления можно найти, например, у Лины Костенко в поэме-балладе "Скифская одиссея":
Мужів найкращих пробирає дріж.
Отак живеш, стараєшся, воюєш, —
обличчя дряпай, вухо собі ріж,
щоб кожен бачив, як ти пасіюєш.
Происхождение этого слова выводят от латинского passiо "страдание, болезнь; аффект". Таким же образом возникло украинское слово "пасія" в значении "большая злость, неуемная ярость". Это же существительное используют для описания объекта своей страсти, любовного интереса. Как несложно догадаться, и здесь не обошлось без латинского первоисточника.
Что касается синонимов, то у глагола "пасіювати" их действительно немало –с разными оттенками значений и на все случаи жизни:
- лютувати;
- лютитися;
- лютуватися;
- ятритися;
- роз’ятрюватися;
- біснуватися;
- звіріти;
- сатаніти;
- скаженіти;
- шаленіти;
- роз’ярятися;
- навіженіти;
- навісніти;
- яритися;
- яріти;
- ярувати;
- решетитися;
- біситися;
- мордуватися.
Ранее OBOZ.UA объяснял значение старинного термина "ирій" – очень образное и поэтическое.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.