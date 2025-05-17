Попадается редко: что означает украинское слово 'пасіювати'

Гамма человеческих чувств и эмоций настолько богата и имеет такое огромное количество нюансов, что для их описания придумали действительно огромное количество слов. Некоторые из них, возникшие в украинском языке, мы используем совсем нечасто. И, возможно, зря.

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Такой лексемой является глагол "пасіювати". OBOZ.UA узнавал, что он означает, как возник и где употребляется. А также какие можно подобрать к нему синонимы.

Согласно 11-томному Словарю украинского языка, слово "пасіювати" является синонимом к "гневаться". Им описывают чувства, поведение и реакции человека, испытывающего гнев. Пример его употребления можно найти, например, у Лины Костенко в поэме-балладе "Скифская одиссея":

Мужів найкращих пробирає дріж.

Отак живеш, стараєшся, воюєш, —

обличчя дряпай, вухо собі ріж,

щоб кожен бачив, як ти пасіюєш.

Происхождение этого слова выводят от латинского passiо "страдание, болезнь; аффект". Таким же образом возникло украинское слово "пасія" в значении "большая злость, неуемная ярость". Это же существительное используют для описания объекта своей страсти, любовного интереса. Как несложно догадаться, и здесь не обошлось без латинского первоисточника.

Что касается синонимов, то у глагола "пасіювати" их действительно немало –с разными оттенками значений и на все случаи жизни:

лютувати;

лютитися;

лютуватися;

ятритися;

роз’ятрюватися;

біснуватися;

звіріти;

сатаніти;

скаженіти;

шаленіти;

роз’ярятися;

навіженіти;

навісніти;

яритися;

яріти;

ярувати;

решетитися;

біситися;

мордуватися.

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