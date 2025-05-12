Что такое 'ирій': объяснение колоритного украинского слова

Украинский язык имеет немало архаичных слов, которые со временем отошли из повседневного употребления, но остаются чрезвычайно ценными с точки зрения культуры, истории и мировоззрения. Одно из таких слов – "ирій".

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Оно хранит в себе сразу несколько глубинных значений, объединяющих природу, мифологию и представления о потустороннем. OBOZ.UA рассказывает о значении необычной лексемы.

В своем самом известном значении "ирій" – это теплые южные края, куда осенью улетают перелетные птицы. Именно так слово употребляется в народных песнях, сказках, легендах. Ирий в этом контексте – это символическое место покоя, тепла, жизни, которое не исчезает, а лишь меняет место пребывания на время холода.

Примеры употребления:

Здалека під небом,

В ирій летючи,

Голосно курличуть

Журавлів ключі (Я. Щоголів).

Брате! В серці задзвеніли

Срібнокрилі журавлі!

Хто? Куди? І де той ирій? (М. Рильський).

Влітку тут гніздилися пташки щурики. Вони перші в ирій відлітають (М. Стельмах).

В древнеславянских верованиях "ирій" имел более глубокое значение. Это был райский край, место пребывания душ умерших и духов предков. Согласно представлениям, ирий – это вечнозеленый, светлый мир за пределами земного бытия, где нет страдания, холода и темноты.

В некоторых традициях верили, что аисты, журавли или кукушки "приносять весну з ирію", то есть несут с собой возрождение, тепло и надежду. Это придавало птицам сакральный статус.

Слово "ирій" имеет праславянские корни. В разных источниках встречаются формы вирій, ирей, которые использовались еще в древнерусских летописях.

Хотя в современной повседневной речи слово "ирій" встречается нечасто, оно активно используется в украинской литературе, поэзии, фольклористических текстах и культурных исследованиях.

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