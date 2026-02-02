Помощь Азербайджана Украине превысила $40 млн на фоне расширения инициатив SOCAR в Киеве

Общий объем гуманитарной помощи от Азербайджана за весь период полномасштабного вторжения превысил отметку в 40 миллионов долларов. Страна продолжает системно поддерживать украинскую энергосистему, поставляя критически важное оборудование и расширяя сеть социальной поддержки на базе инфраструктуры SOCAR.

Видео дня

На прошлой неделе Украина получила очередную партию помощи от азербайджанских партнеров – промышленные генераторы общей стоимостью 1 миллион долларов. Это лишь часть большого плана восстановления: сейчас готовятся следующие пакеты помощи, включающие специализированное оборудование для ремонта поврежденных объектов генерации и распределения электроэнергии.

Азербайджан входит в перечень государств, предоставляющих наиболее стабильную поддержку украинскому энергетическому сектору. Кроме оборудования, страна неоднократно передавала топливо для нужд ГСЧС и медицинских учреждений, а также финансировала восстановление ряда объектов социальной инфраструктуры в деоккупированных регионах.

Параллельно с государственной помощью, сеть SOCAR в Украине играет и активную социальную роль. На сегодняшний день все объекты сети уже функционируют как Пункты несокрушимости, обеспечивая граждан доступом к электроэнергии и связи.

Особое внимание уделяется столице. В ответ на запросы киевлян, компания начала дополнительное дооборудование АЗК в Киеве. Кроме базовых услуг, здесь введен расширенный сервис: обустроены специальные зоны для обогрева, обеспечены бесплатные вода и горячий чай, увеличено количество точек подзарядки гаджетов.

В компании отмечают, что опыт дополнительного обустройства Пунктов несокрушимости в Киеве является пилотным. В случае поступления запросов от местных общин или органов власти из других регионов Украины, такой формат поддержки будет оперативно масштабирован на всю сеть АЗК.