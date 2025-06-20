Помогал разбирать завалы: что известно о гражданине США, которого убила Россия в Киеве. Фото

Гражданин США, погибший в результате удара российских оккупантов по Киеву 17 июня, – художник из штата Орегон Фред Гренди. Он приехал в Украину в мае (накануне своего 62 дня рождения) этого года, специально, чтобы помочь расчищать завалы после российских атак.

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Об этом рассказал Остап Яриш, украинский журналист, работающий в Соединенных Штатах. Он ссылается на сообщение The New York Times.

Как рассказала семья американца, Фред Гранди был "разочарован изменениями в позиции США" в отношении Украины.

"Он был человеком, который так сильно хотел что-то изменить. Я разговаривала с ним где-то неделю назад, и он сказал мне, что чувствует, что находится именно там, где ему следует быть. Он надеялся, что сможет остаться еще на пять или шесть месяцев, чтобы помогать", – рассказала его 75-летняя сестра.

По ее словам, брата "глубоко возмущало", что президент Дональд Трамп публично поддержал российского диктатора Путина, повторял тезисы Кремля и критиковал президента Украины Владимира Зеленского.

"Он думал, что хулигану просто нельзя позволить такое делать и людей нельзя просто бросить. Потом он увидел, как тяжело они боролись за спасение своей страны и борются до сих пор. Было просто трудно понять, как можно их бросить, понимаете? И он верил, что людям нужна помощь", – цитирует издание американку.

Госдепартамент США подтвердил смерть гражданина США, отмечает издание и добавляет, что Фред Гранди "стал первым гражданским американцем, который погиб в результате российского удара по Киеву".

Фред Гранди родился в Грантс-Пасс, что в Орегоне, и рос вместе с пятью сестрами и братом. Американец был женат один раз, однако брак не сложился. За свою жизнь Гранди работал и барменом, и вышибалой, и в последние годы зарабатывал на жизнь, строя различные вещи. Он использовал переработанную древесину для изготовления скворечников, горшков для растений и вывесок, а еще – делал красочные цветы из металла.

В Киеве Фред Гранди работал волонтером в одной из благотворительных организаций. Сам американец рассказывал, что живет в киевском отеле, и "бросал плечики для одежды в дроны", которые пролетали рядом.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска 17 июня осуществили массированную атаку на Киев. В результате вражеских ударов пострадали более ста человек, десятки – погибших.

Атаку 17 июня российские войска проводили "Шахедами" и ракетами. В нескольких районах столицы были зафиксированы последствия ударов оккупантов, вспыхнули многочисленные пожары. Городские власти сообщили о пострадавших, впоследствии также появилась информация о первых погибших.

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