В Киеве во время российской атаки умер гражданин США: новые данные о последствиях ударов. Фото и видео

Российские войска 17 июня осуществили массированную атаку на Киев. В результате вражеских ударов пострадали десятки людей, большинство из них госпитализированы.

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Есть погибшие, умер гражданин США. Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

"В результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них госпитализировали. Один человек, гражданин США, умер во время атаки", – написал он в 06:46 утра.

Скончавшемуся американцу было 62 года. Он находился в Соломенском районе.

"В Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, умер 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть – биологическую смерть", – написал Кличко.

Тем временем начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обнародовал предварительные данные о жертвах вражеской атаки: по состоянию на 7 часов утра речь шла о 14 погибших.

Кличко также добавил, что в Соломенском районе столицы был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, чрезвычайники разбирают завалы.

"Экстренные службы продолжают работать на местах и в нескольких других районах столицы", – отметил мэр.

Всего, как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, ночью под вражеским огнем в Киеве оказались 27 локаций в разных районах столицы. Поражены жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

"Количество погибших возросло до 14 человек. По состоянию на сейчас – 44 раненых в Киеве. Еще 6 травмированы в Одесской, по 1 человеку пострадали в Киевской и Черниговской областях... Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизни... Спасателям удалось деблокировать людей из подъездов, квартир и из-под завалов. На видео – один из спасенных жителей дома", – подчеркнул чиновник.

По состоянию на 08:00 количество пострадавших превысило полсотни.

"Количество пострадавших в столице увеличивается. Сейчас их 55. Более 40 человек доставили в медучреждения города. Относительно погибших точной информации пока нет. Поскольку на местах работают спасатели", – сообщил Кличко.

По его словам, в Соломенском районе продолжается разбор завалов в жилом доме, где обвалился целый подъезд. В этом, а также в Дарницком районах развернули штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки врага на столицу.

В Дарницком районе враг также бил по жилой застройке.

Напомним, 17 июня российские войска ударили по Киеву "Шахедами" и ракетами. В нескольких районах столицы зафиксированы последствия атаки, вспыхнули пожары. Городские власти сообщили о пострадавших, впоследствии также появилась информация о погибших.

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