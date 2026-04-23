Помидоры вырастут больше и слаще: чем подкормить в апреле

Помидоры – достаточно требовательные растения, и сейчас, весной, их нужно хорошо подпитывать, если вы хотите, чтобы они обильно плодоносили позже. Сейчас помидоры растут, и если они вырастут достаточно сильными, то растение сможет давать много крупных плодов.

Однако, если стебли не получат достаточно питания в апреле, они будут тонкими и слишком слабыми, чтобы выращивать большие, сочные помидоры, которых хотят садоводы. Лучший способ подкормить их без использования химии – это воспользоваться кофейной гущей, пишет OBOZ.UA.

Кофейную гущу можно использовать для удобрения помидоров, поскольку она содержит высокий уровень азота, который является важным питательным веществом для здорового роста растений.

Они также могут улучшить структуру почвы, помогая растениям помидоров быстрее укореняться и удерживать больше воды в течение летних месяцев.

Помидоры нуждаются в постоянном увлажнении, и то, что садоводы забывают их поливать, является одной из самых распространенных причин, почему плоды не вырастают такими большими или полными, как должны.

Использование кофейной гущи не только способствует развитию корней, но и помогает почве удерживать влагу и становиться слегка кислой, создавая идеальную среду для растений томатов.

Одна из главных причин, почему садоводы используют утреннюю кофейную гущу для помидоров, заключается в том, что она может естественным образом отпугивать слизней, поскольку они считают ее горький запах неприятным и реже приближаются к растениям.

