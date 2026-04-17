Как защитить помидоры от фитофтороза: одна простая задача

Помидоры относительно просты в выращивании и известны своей неприхотливостью к уходу, но садоводам нужно пристально следить за их листьями. Апрель хорошо известен своей теплой, но влажной погодой, которая создает идеальные условия для очень разрушительной болезни, которая называется фитофторозом.

Видео дня

Он распространяется через споры грибков, переносимые водой, и его чрезвычайно трудно контролировать, когда он попадает в сад, поскольку тот быстро распространяется. Сначала он начинается с нижней части растений, из-за чего листья становятся пятнистыми, коричневыми и морщинистыми, поэтому помидоры не могут производить много энергии. Растение с ослабленными листьями не сможет осуществлять фотосинтез и будет страдать от задержки роста, которая вряд ли даст какие-то плоды, пишет OBOZ.UA.

Если растение сможет дать хоть какие-то плоды, оно сгниет на стебле и станет несъедобным, как только болезнь распространится по растению.

Как защитить помидоры от фитофторы весной

Ранний фитофтороз является частой проблемой в это время года, но садоводам не стоит волноваться, поскольку простой способ предотвратить эту болезнь — не допускать застоя чрезмерного количества влаги вокруг растения.

Помидорам нужно много места для выращивания, поскольку хорошая циркуляция воздуха помогает их листьям быстрее высыхать после дождя.

Убедитесь, что каждое растение имеет достаточно места и полный солнечный свет, поскольку помидоры, растущие в тени, гораздо чаще остаются влажными, что способствует развитию болезней.

Крайне важно регулярно поливать помидоры как можно ближе к почве вокруг основания растения, поскольку полив сверху приведет к влажным листьям и созданию идеальных условий для развития спор.

Самая эффективная защита от фитофторы – это правильное мульчирование помидоров, которое предотвращает перенос спор дождем близко к растению.

Мульчирование – это простой садоводческий метод покрытия растений биоразлагаемым материалом, который в конечном итоге разлагается в почве, повышая плодородие и питая растение.

Мульчирование не только создает защитный барьер вокруг помидоров, но и предотвращает чрезмерное переувлажнение почвы, поэтому споры не имеют возможности процветать.

Он также контролирует температуру и уровень влажности почвы, минимизируя стресс для растения и уменьшая влажность вокруг листьев.

Это не только помогает защитить помидоры от фитофтороза, но и дает растению питательные вещества из мульчи, которые укрепят его.

Однако будьте осторожны, чтобы не мульчировать помидоры слишком рано после посадки, поскольку слишком раннее мульчирование может замедлить их рост и уменьшить количество плодов, которые они дают.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.