Получится вкусной и хрустящей: как готовить фасоль как профи

Легкая, хрустящая и богатая питательными веществами спаржевая фасоль – один из самых любимых сезонных овощей. Она хорошо подходит и в качестве гарнира к обеду, и как самостоятельное блюдо. Приготовить ее несложно, а универсальность этого овоща особенно ценят те, кто любит экспериментировать на кухне.

Видео дня

Однако кулинарный успех зависит от правильного приготовления. Эксперты говорят: если передержать фасоль в воде, она может потерять цвет, приятную текстуру и свою характерную хрусткость.

Желтая, зеленая или фиолетовая: какую фасоль выбрать

Спаржевая фасоль обладает нежным, слегка сладковатым вкусом и приятной хрустящей консистенцией.

Этот овощ низкокалорийный, поэтому хорошо подходит людям, которые следят за рационом. В спаржевой фасоли содержатся клетчатка, витамины группы B, витамин C, фолиевая кислота и калий.

Еще одно преимущество – простота приготовления. Спаржевая фасоль подходит ко многим блюдам, но особенно хорошо сочетается со сливочным маслом и панировочными сухарями. Для многих это классический вкус сезона.

Желтая фасоль имеет мягкий, сладковатый вкус. Она нежная и деликатная, поэтому хорошо подходит для классического обеда.

Зеленая фасоль обладает более выраженным, слегка ореховым вкусом. Она немного тверже, поэтому хорошо подходит для салатов.

Фиолетовая фасоль пока не так популярна, но её всё чаще можно найти на рынках и в магазинах. Она привлекает внимание своим внешним видом, однако во время варки под действием высокой температуры частично теряет свой необычный цвет и становится зелёной.

Как варить спаржевую фасоль, чтобы она не потеряла цвет

Главное правило – не варить фасоль слишком долго. Именно время приготовления определяет, останется ли она аппетитной, яркой и хрустящей.

Точное время зависит от сорта фасоли. Желтой обычно требуется примерно 8–10 минут. Зеленую и фиолетовую варят дольше – около 12–15 минут.

Стоит также учитывать возраст стручков. Чем моложе фасоль, тем короче время приготовления. Поэтому во время варки лучше периодически проверять ее состояние.

Что добавить в воду

Соль усиливает вкус и помогает сохранить структуру и упругость стручков.

вкус и помогает сохранить структуру и упругость стручков. Сахар придает фасоли более насыщенный цвет.

придает фасоли более насыщенный цвет. А несколько капель лимонного сока помогают сохранить цвет, особенно если речь идет о зеленой фасоли. На вкус такое количество лимонного сока существенно не влияет.

Как правильно готовить спаржевую фасоль

Стручки нужно вымыть и обрезать кончики. В большой кастрюле следует вскипятить воду. На один килограмм спаржевой фасоли требуется примерно три литра воды. В воду добавьте ровную столовую ложку соли, столовую ложку сахара и несколько капель лимонного сока. Фасоль нужно опускать именно в кипяток и варить без крышки. Время приготовления зависит от сорта фасоли: желтую варят около 8–10 минут, зеленую и фиолетовую – примерно 12–15 минут. После варки фасоль следует отцедить и сразу промыть ледяной водой. Это останавливает процесс приготовления и помогает закрепить цвет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, фасоль какого цвета лучше не есть, чтобы не отравиться.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.