УкраїнськаУКР
русскийРУС

Можно сильно отравиться: фасоль какого цвета лучше не есть

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,5 т.
Как выбрать фасоль

Фасоль – вкусный и сытный продукт, который чаще всего используют для приготовления борща, а также салатов, пюре. Еще из нее получится очень вкусная начинка для пирогов, а также паштет.

Видео дня
Можно сильно отравиться: фасоль какого цвета лучше не есть

Профессор, эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко рассказала в Facebook о пользе и вреде фасоли и как ее правильно выбрать.

Как выбрать фасоль

Надо знать, что белая и красная фасоль — не одно и то же.

"Они отличаются не только цветом, но и составом: красная — больше антиоксидантов, белая — более нежная структура белка", – рассказала профессор

Можно сильно отравиться: фасоль какого цвета лучше не есть

Можно ли есть сырую фасоль

"Не дай Бог вам погрызть сырую красную фасоль – можно отравиться! Она содержит фитогемагглютинин или фазеин – токсичное вещество, которое в сыром виде вызывает отравление. Достаточно 4-5 недоваренных зерен, чтобы получить серьезные симптомы: тошноту, спазмы в животе и диарею", – рассказала эксперт

Также внимательно смотрите сырую фасоль, чтобы на ней не было плесени, потому что таким образом вы тоже подвергаетесь отравлению.

Можно сильно отравиться: фасоль какого цвета лучше не есть

Какую фасоль лучше всего есть

Качественная фасоль сухая, чистая, без пятен, плесени или жучков, без трещин и повреждений. Цвет и размер одинаковые. Однородность — признак качественной сортировки. Запах должен быть нейтральным, без затхлости или кислоты. Если покупаете фасованную — проверяйте герметичность и срок годности.

"Не советую брать фасоль из открытых мешков на рынке — возможно заражение вредителями. Перед приготовлением фасоль необходимо замочить в воде минимум на час", – подытожила эксперт

Можно сильно отравиться: фасоль какого цвета лучше не есть

Какая фасоль самая безопасная

"Используйте консервированную фасоль из магазина. Она уже предварительно термически обработана и безопасна для употребления, но проверяйте состав — без лишних консервантов", – рассказала эксперт.

Можно сильно отравиться: фасоль какого цвета лучше не есть

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: