Можно сильно отравиться: фасоль какого цвета лучше не есть

Фасоль – вкусный и сытный продукт, который чаще всего используют для приготовления борща, а также салатов, пюре. Еще из нее получится очень вкусная начинка для пирогов, а также паштет.

Видео дня

Профессор, эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко рассказала в Facebook о пользе и вреде фасоли и как ее правильно выбрать.

Как выбрать фасоль

Надо знать, что белая и красная фасоль — не одно и то же.

"Они отличаются не только цветом, но и составом: красная — больше антиоксидантов, белая — более нежная структура белка", – рассказала профессор

Можно ли есть сырую фасоль

"Не дай Бог вам погрызть сырую красную фасоль – можно отравиться! Она содержит фитогемагглютинин или фазеин – токсичное вещество, которое в сыром виде вызывает отравление. Достаточно 4-5 недоваренных зерен, чтобы получить серьезные симптомы: тошноту, спазмы в животе и диарею", – рассказала эксперт

Также внимательно смотрите сырую фасоль, чтобы на ней не было плесени, потому что таким образом вы тоже подвергаетесь отравлению.

Какую фасоль лучше всего есть

Качественная фасоль сухая, чистая, без пятен, плесени или жучков, без трещин и повреждений. Цвет и размер одинаковые. Однородность — признак качественной сортировки. Запах должен быть нейтральным, без затхлости или кислоты. Если покупаете фасованную — проверяйте герметичность и срок годности.

"Не советую брать фасоль из открытых мешков на рынке — возможно заражение вредителями. Перед приготовлением фасоль необходимо замочить в воде минимум на час", – подытожила эксперт

Какая фасоль самая безопасная

"Используйте консервированную фасоль из магазина. Она уже предварительно термически обработана и безопасна для употребления, но проверяйте состав — без лишних консервантов", – рассказала эксперт.

