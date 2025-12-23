Полный церковный календарь на 2026 год: даты всех больших праздников

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в 2023 году, практически все религиозные праздники изменили свои даты. Но помнят их далеко не все верующие.

Видео дня

Между тем, праздничные дни церковного года – это важная часть духовной жизни верующих. Именно поэтому OBOZ.UA собрал полный календарь самых больших православных праздников на 2026 год. Этот календарь поможет вам легко ориентироваться в главных религиозных событиях года.

Пасха

Главным праздником года у христиан является Пасха – день Воскресения Христова. В 2026 году христиане восточного обряда (православные, греко-католики) будут отмечать ее 12 апреля. У христиан западного обряда (католики, протестанты) Пасха приходится на 5 апреля.

Двунадесятые праздники

Православная традиция выделяет среди всех праздников года 12, которые считаются самыми большими. Восемь из них посвящены ключевым событиям из жизни Иисуса Христа, еще четыре составляют так называемый Богородичный цикл. Три праздника являются переходными – их дата привязана к празднованию Пасхи, даты остальных являются неизменными. В 2026 году двунадесятые праздники будем отмечать по такому календарю:

Богоявление (Крещение Господне) — 6 января;

Сретение Господне — 2 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта;

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — 5 апреля (переходящий праздник);

Вознесение Господне — 21 мая (переходящий праздник);

Святая Троица (Пятидесятница) — 31 мая (переходящий праздник);

Преображение Господне — 6 августа;

Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа;

Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября;

Воздвижение Честного Креста Господня — 14 сентября;

Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября;

Рождество Христово — 25 декабря.

Другие важные праздники

К большим религиозным праздникам также относят такие:

Обрезание Господне — 1 января;

Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня;

Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 29 августа;

Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября;

Собор архистратига Михаила — 8 ноября;

Святого апостола Андрея Первозванного — 30 ноября;

Святого Николая — 6 декабря.

Родительские субботы

Эти дни считаются поминальными – верующие заказывают поминовение в храмах и посещают могилы родственников на кладбище. В следующем году для этого нужно выделить вот такие дни:

Вселенская родительская (мясопустная) — 14 февраля;

Вторая суббота Великого поста — 7 марта;

Третья суббота Великого поста — 14 марта;

Четвертая суббота Великого поста — 21 марта;

Радоница — 21 апреля;

Троицкая родительская суббота — 30 мая;

Дмитриевская родительская суббота — 24 октября.

Календарь церковных праздников по месяцам

Январь

1 января — святого Василия Великого;

5 января — Крещенский Сочельник;

6 января — Богоявление, Крещение Господне;

12 января — святой мученицы Татьяны;

30 января — Собор трех святителей.

Февраль

2 февраля — Сретение Господне.

Март

5 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы;

26 марта — Собор архангела Гавриила.

Апрель

4 апреля — Лазарева суббота;

5 апреля — Вербное воскресенье;

12 апреля — Пасха;

23 апреля — день святого Георгия Победоносца.

Май

9 мая — перенесение мощей святого Николая;

21 мая — Вознесение Господне;

31 мая — Святая Троица.

Июнь

1 июня — День Святого Духа;

24 июня — Рождество Иоанна Крестителя;

29 июня — апостолов Петра и Павла;

30 июня — Собор двенадцати апостолов.

Июль

7 июля — Матери Божьей Неустанной Помощи;

11 июля — святой княгини Ольги;

15 июля — князя Владимира Великого;

20 июля — пророка Ильи;

25 июля — Успения святой Анны.

Август

1 августа — Маковея (Медовый Спас);

6 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас);

15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

16 августа — Ореховый Спас;

29 августа — Усекновение главы Иоанна Крестителя.

Сентябрь

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Октябрь

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

8 ноября — Собор архистратига Михаила;

21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября — святого апостола Андрея.

Декабрь

6 декабря — святого Николая;

9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

25 декабря — Рождество Христово;

31 декабря — святой Мелании (Меланки).

Постные дни в 2026 году

Традиционно у православных постными считаются каждая среда и пятница – за исключением святок (недели перед Рождеством), недели мытаря и фарисея (перед Великим постом), Пасхальной (Светлой) и Троицкой недель. Также религиозный календарь содержит четыре многодневных и три однодневных поста дополнительно.

Однодневные посты 2026 года

Крещенский Сочельник — 5 января;

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 29 августа;

Воздвижение Креста Господня — 14 сентября.

Многодневные посты 2026 года

Великий пост — от 23 февраля до 11 апреля;

Петров пост — от 8 до 15 июня;

Успенский пост — от 1 до 14 августа;

Рождественский пост — от 15 ноября до 24 декабря.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине могут изменить даты некоторых важных государственных праздников.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.