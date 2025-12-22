'Даты должны быть справедливыми и корректными': Зеленский инициировал упорядочение праздничных и особых дней календаря

Даты некоторых праздничных дней в Украине могут измениться. Это нужно для упорядочения календаря, чтобы, к примеру, памятные дни, связанные с трагическими событиями, не совпадали с профессиональными праздниками.

Видео дня

Анонс соответствующих нововведений сделал президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к гражданам 22 декабря. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Отметим, что проект еще в разработке, поэтому конкретики относительно переноса праздников глава государства не раскрыл.

"Сегодня (в понедельник. – Ред.) мы говорили с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логичных подходов к праздничным и особых дней нашего календаря", – рассказал Зеленский.

Он пояснил, некоторые календарные совпадения неуместны, и многие из них связаны с российской полномасштабной войной против нашей страны.

"Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времен и первых лет независимости – несколько совершенно разных профессиональных дней. Все это стоит упорядочить", – отметил президент, поблагодарив тех, кто будет помогать реализовать эту инициативу.

"Как настоящее Рождество было воспринято легко – на 25 декабря, – так же другие даты должны быть справедливыми и корректными", – добавил Зеленский.

Что предшествовало

В июле 2023 года президент подписал закон о переносе дат празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Тогда произошли следующие изменения:

Рождество начали праздновать 25 декабря вместо 7 января;

начали праздновать 25 декабря вместо 7 января; День Украинской Государственности – 15 июля вместо 28 июля;

– 15 июля вместо 28 июля; День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября.

Это связано с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь.

