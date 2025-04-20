Поливальный понедельник: что это за праздник и какие традиции

Поливальный понедельник – один из самых веселых дней в пасхальном цикле праздников. Его отмечают в понедельник после Пасхи, и в Украине он известен под разными названиями: Поливаный, Обливаемый, Волочильный.

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Этот праздник имеет глубокие корни, уходящие еще в дохристианские времена, и несет в себе символику весеннего очищения и возрождения природы. OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях Поливаного понедельника.

Традиции Поливального понедельника

Одной из самых известных традиций является обливание водой. Чаще этим занимались парни. Обливание водой считалось своеобразным проявлением симпатии к девушкам, а сама вода – символом очищения и обновления. Верили, что вода смывает все плохое и приносит здоровье.

Обливали не только девушек – во многих регионах Украины обливали всех: друзей, соседей, прохожих. Особым ритуалом было трижды облить девушку водой с криком "Христос воскрес!". В ответ она должна была одарить парня писанкой – как знак благодарности и взаимной симпатии.

Кроме обливания, понедельник был и днем пасхальных визитов. Особую роль играли крестники, которые шли в гости к своим крестным с подарками и поздравлениями. Крестные в ответ одаривали детей сладостями, пасхальными яйцами или деньгами. Также в гости ходили кумовья, обменивались пасками, писанками, угощали друг друга, устраивали застолье.

Происхождение праздника

Несмотря на то, что Поливальный понедельник считается частью пасхальной недели, его истоки уходят в дохристианское прошлое. Еще в языческие времена славяне имели обряды весеннего очищения водой.

В Киевской Руси обливочные дни назывались "волочильниками" и продолжались три дня. Это были настоящие народные гуляния, во время которых считалось совершенно нормальным вылить ведро воды на кого-то из соседей – на счастье, здоровье, урожай. С приходом христианства традиция трансформировалась, но ее основная идея – очищение через воду – осталась.

Интересно, что обычай обливания водой распространен не только в Украине. В Польше и Словакии также существует праздник Śmigus-Dyngus, где ребята обливают девушек. В Чехии на Пасхальный понедельник девушек легко бьют плетеной лозой, украшенной лентами, что символизирует пожелания здоровья и красоты. В Венгрии традиция обливания сопровождается стихами и приглашениями к праздничному столу.

Что не стоит делать в Поливаный понедельник

Не рекомендуется работать – это день празднования, отдыха, гостеприимства. Работа может "смыть" праздничную благодать и даже считаться запретной с точки зрения народной традиции.

Не стоит также отказываться от посещения родственников или близких. Поливаемый понедельник – праздник общения и радости.

Что говорит церковь

Поливальный понедельник, который выпадает на следующий день после Пасхи, считается прежде всего элементом народной традиции, а не каноническим церковным праздником. Протоиерей ПЦУ отец Михаил Емельян подчеркнул, что в восприятии любого обряда или обычая важно понимать, какое именно содержание в него вкладывает сам человек.

"Мы знаем, что освящение пасок совершается через окропление священной водой... Нужно понимать, что церковь придает этому глубокий смысл. А по поводу народных традиций – это больше развлекательная история. Церковь не обливает никого в понедельник водой", – отметил протойер.

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