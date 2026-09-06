Полгода ожиданий: в Полтавской области простились с военнослужащим Алексеем Якименко. Фото

В Полтавской области проводили в последний путь военнослужащего Алексея Якименко, погибшего 31 января 2026 года при выполнении боевого задания на Днепропетровском направлении. Его гибель официально подтвердили по результатам ДНК-экспертизы.

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Прощание с воином состоялось 5 сентября. Об этом сообщили в Заводской общине.

Что известно о Герое

Алексей Николаевич Якименко родился 3 августа 1987 года в селе Песочки Бодаквянского старостата. Учился в Бодаквянской общеобразовательной школе.

В Глинском училище он освоил профессии пчеловода, тракториста и водителя. Впоследствии окончил Червонозаводское ПТУ № 32, где получил специальность штукатура-каменщика.

В июне 2025 года Алексея Якименко мобилизовали в ряды Вооружённых сил Украины.

31 января 2026 года во время выполнения боевого задания на Днепропетровском направлении он погиб. С тех пор мужчину считали пропавшим без вести.

Впоследствии результаты ДНК-экспертизы официально подтвердили его гибель.

Воина похоронили 5 сентября на кладбище в селе Песочки.

У него остались мама Галина, отец Николай, дочь Валерия, жена Марина и сестры Елена, Юлия, Тамила и Екатерина.

"Мы разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби. Вечная и светлая память Герою! Вечная слава Защитнику Украины!" — отметили в Заводской общине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области простились с 30-летним военнослужащим Евгением Головченко, погибшим в Донецкой области. Жизнь воина оборвалась в День Независимости Украины – 24 августа 2026 года. Осенью 2025 года он подписал контракт с ВСУ и служил командиром отделения беспилотных авиационных комплексов.

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