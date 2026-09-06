Полгода ожиданий: в Полтавской области простились с военнослужащим Алексеем Якименко. Фото
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В Полтавской области проводили в последний путь военнослужащего Алексея Якименко, погибшего 31 января 2026 года при выполнении боевого задания на Днепропетровском направлении. Его гибель официально подтвердили по результатам ДНК-экспертизы.
Прощание с воином состоялось 5 сентября. Об этом сообщили в Заводской общине.
Что известно о Герое
Алексей Николаевич Якименко родился 3 августа 1987 года в селе Песочки Бодаквянского старостата. Учился в Бодаквянской общеобразовательной школе.
В Глинском училище он освоил профессии пчеловода, тракториста и водителя. Впоследствии окончил Червонозаводское ПТУ № 32, где получил специальность штукатура-каменщика.
В июне 2025 года Алексея Якименко мобилизовали в ряды Вооружённых сил Украины.
31 января 2026 года во время выполнения боевого задания на Днепропетровском направлении он погиб. С тех пор мужчину считали пропавшим без вести.
Впоследствии результаты ДНК-экспертизы официально подтвердили его гибель.
Воина похоронили 5 сентября на кладбище в селе Песочки.
У него остались мама Галина, отец Николай, дочь Валерия, жена Марина и сестры Елена, Юлия, Тамила и Екатерина.
"Мы разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби. Вечная и светлая память Герою! Вечная слава Защитнику Украины!" — отметили в Заводской общине.
Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области простились с 30-летним военнослужащим Евгением Головченко, погибшим в Донецкой области. Жизнь воина оборвалась в День Независимости Украины – 24 августа 2026 года. Осенью 2025 года он подписал контракт с ВСУ и служил командиром отделения беспилотных авиационных комплексов.
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