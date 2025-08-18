Видео дня
Полезный и вкусный салат из свеклы "Розовый фламинго" на каждый день: делимся рецептом оригинального блюда
Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для многих вкусных салатов, закусок, а также первых блюд и соусов. Еще ее можно добавлять в салаты и помидоры при консервации.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении салата из свеклы.
Ингредиенты:
- свекла отварная 3-4 шт.
- яйцо отварное 4 шт.
- соль
- майонез 4 ст.л
- сметана 4 ст.л
- чеснок 0,5 зуб.
- сыр 150 г
- грецкий орех 50 г
- консервированный горошек 0,5 б
Способ приготовления:
1. Сварите свеклу, натрите ее. Сыр и яйца также натрите.
2. Соберите салат слоями: свекла, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, горошек, майонез, свекла, майонез, и сверху присыпьте орехом.
Поставьте салат с холодильник на 1-2 часа!
