Полезный и вкусный салат из свеклы "Розовый фламинго" на каждый день: делимся рецептом оригинального блюда

Ирина Мельниченко
1 минута
Рецепт блюда

Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для многих вкусных салатов, закусок, а также первых блюд и соусов. Еще ее можно добавлять в салаты и помидоры при консервации.

Вкусный салат из свеклы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении салата из свеклы.

Ингредиенты:

  • свекла отварная 3-4 шт.
  • яйцо отварное 4 шт.
  • соль
  • майонез 4 ст.л
  • сметана 4 ст.л
  • чеснок 0,5 зуб.
  • сыр 150 г
  • грецкий орех 50 г
  • консервированный горошек 0,5 б

Способ приготовления:

1. Сварите свеклу, натрите ее. Сыр и яйца также натрите.

Вареная свекла для салата

2. Соберите салат слоями: свекла, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, горошек, майонез, свекла, майонез, и сверху присыпьте орехом.

Приготовление салата

Поставьте салат с холодильник на 1-2 часа!

Готовый салат

