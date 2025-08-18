Полезный и вкусный салат из свеклы "Розовый фламинго" на каждый день: делимся рецептом оригинального блюда

Свекла – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для многих вкусных салатов, закусок, а также первых блюд и соусов. Еще ее можно добавлять в салаты и помидоры при консервации.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении салата из свеклы.

Ингредиенты:

свекла отварная 3-4 шт.

яйцо отварное 4 шт.

соль

майонез 4 ст.л

сметана 4 ст.л

чеснок 0,5 зуб.

сыр 150 г

грецкий орех 50 г

консервированный горошек 0,5 б

Способ приготовления:

1. Сварите свеклу, натрите ее. Сыр и яйца также натрите.

2. Соберите салат слоями: свекла, майонез, яйца, майонез, сыр, майонез, горошек, майонез, свекла, майонез, и сверху присыпьте орехом.

Поставьте салат с холодильник на 1-2 часа!

