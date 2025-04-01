Видео дня
Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день и для праздничного стола: самый простой рецепт
Свекла – идеальный овощ для приготовления салатов и закусок на каждый день и для праздничного стола. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также сельдью, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яблоком и черносливом.
Ингредиенты:
Заправка:
- Масло – 2-3 ст.л
- Соль по вкусу
- Горчица в зернах (у меня с медом) – 1 ст. л
- Лимонный сок – 1 ч. л
Основа салата:
- Свекла
- Яблоко
- Чернослив
- Орехи
Способ приготовления:
1. Порежьте все ингредиенты брусками.
2. Смешайте все для заправки, полейте салат, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: