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Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день и для праздничного стола: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,0 т.
Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день и для праздничного стола: самый простой рецепт

Свекла – идеальный овощ для приготовления салатов и закусок на каждый день и для праздничного стола. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также сельдью, зеленью. 

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Что приготовить из полезной свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яблоком и черносливом. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

Заправка: 

  • Масло – 2-3 ст.л
  • Соль по вкусу
  • Горчица в зернах (у меня с медом) – 1 ст. л
  • Лимонный сок – 1 ч. л

Основа салата:

  • Свекла
  • Яблоко
  • Чернослив
  • Орехи

Способ приготовления: 

1. Порежьте все ингредиенты брусками. 

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для заправки, полейте салат, перемешайте.

Готовый салат

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