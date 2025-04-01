Полезный и вкусный салат из свеклы на каждый день и для праздничного стола: самый простой рецепт

Свекла – идеальный овощ для приготовления салатов и закусок на каждый день и для праздничного стола. Стоит отметить, что свекла идеально сочетается со всеми овощами, а также сельдью, зеленью.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с яблоком и черносливом.

Ингредиенты:

Заправка:

Масло – 2-3 ст.л

Соль по вкусу

Горчица в зернах (у меня с медом) – 1 ст. л

Лимонный сок – 1 ч. л

Основа салата:

Свекла

Яблоко

Чернослив

Орехи

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты брусками.

2. Смешайте все для заправки, полейте салат, перемешайте.

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