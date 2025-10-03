Видео дня
Полезный и вкусный омлет в лаваше за 5 минут: готовится блюдо в духовке
Если вы не знаете, что сытного и быстрого приготовить для завтрака и перекуса, отличными продуктами будут – лаваш, яйца, сыр, зелень. Из них можно сделать очень много вкусных и сытных блюд.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой яичница в лаваше, с ветчиной и помидорами.
Ингредиенты:
- лаваш/тортилья
- шпинат
- ветчина
- помидоры
- яйца
- сыр
- перец, соль
Способ приготовления:
1. В форму для запекания положите лаваша, в лаваш добавьте яйцо, помидоры, ветчину, шпинат и сверху посыпьте тертым сыром.
2. Запекайте в духовке 5-7 минут при 200С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: