Полезный и вкусный омлет в лаваше за 5 минут: готовится блюдо в духовке

Если вы не знаете, что сытного и быстрого приготовить для завтрака и перекуса, отличными продуктами будут – лаваш, яйца, сыр, зелень. Из них можно сделать очень много вкусных и сытных блюд.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой яичница в лаваше, с ветчиной и помидорами.

Ингредиенты:

лаваш/тортилья

шпинат

ветчина

помидоры

яйца

сыр

перец, соль

Способ приготовления:

1. В форму для запекания положите лаваша, в лаваш добавьте яйцо, помидоры, ветчину, шпинат и сверху посыпьте тертым сыром.

2. Запекайте в духовке 5-7 минут при 200С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: