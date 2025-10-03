УкраїнськаУКР
Полезный и вкусный омлет в лаваше за 5 минут: готовится блюдо в духовке

Рецепт блюда

Если вы не знаете, что сытного и быстрого приготовить для завтрака и перекуса, отличными продуктами будут – лаваш, яйца, сыр, зелень. Из них можно сделать очень много вкусных и сытных блюд. 

Полезный и вкусный омлет в лаваше за 5 минут: готовится блюдо в духовке

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной  и легкой яичница в лаваше, с ветчиной и помидорами.

Полезный и вкусный омлет в лаваше за 5 минут: готовится блюдо в духовке

Ингредиенты: 

  • лаваш/тортилья
  • шпинат
  • ветчина
  • помидоры
  • яйца
  • сыр
  • перец, соль

Способ приготовления: 

1. В форму для запекания положите лаваша, в лаваш добавьте яйцо, помидоры, ветчину, шпинат и сверху посыпьте тертым сыром.

Полезный и вкусный омлет в лаваше за 5 минут: готовится блюдо в духовке

2. Запекайте в духовке 5-7 минут при 200С.

Полезный и вкусный омлет в лаваше за 5 минут: готовится блюдо в духовке

