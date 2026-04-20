Полейте чеснок и лук этим аптечным средством: желтые перья станут зелеными за два дня

Каждый хозяин мечтает о больших и крепких головках чеснока и лука, но часто сталкивается с неприятностью – перья начинают преждевременно желтеть, а рост останавливается.

OBOZ.UA рассказывает о простом лайфхаке, который поможет не только подкормить растения, но и защитить их от опасных вредителей.

Поможет в этом обычное аптечное средство – нашатырный спирт. Это – настоящая "скорая помощь" для огорода. Его главная ценность в высоком содержании азота, который растения усваивают мгновенно.

Азот помогает сформировать мощную зеленую массу. Существует прямая зависимость: чем гуще перья, тем больше вырастет сама луковица.

Кроме того, резкий запах аммиака надежно отпугивает луковую муху и скрытнохоботника, которые способны уничтожить весь урожай.

Как правильно подкармливать

Опытные дачники используют проверенную пропорцию: в 10 литрах холодной воды растворите 2–3 столовые ложки 10% нашатырного спирта.

Поскольку аммиак очень летучее вещество, поливать грядки нужно сразу после смешивания. Лучше всего проводить процедуру вечером, когда солнце уже не активное.

Сначала увлажните землю обычной водой, а уже потом вносите раствор под корень. Это убережет корневую систему от возможных ожогов.

Повторять процедуру рекомендуется раз в 10–14 дней, если растения выглядят хилыми.

Для усиления защиты высаживайте рядом с луком морковь или бархатцы — их ароматы окончательно дезориентируют вредителей.

Такое дешевое аптечное удобрение позволяет вернуть огороду здоровый вид уже через два дня, гарантируя урожайность на уровне 200%.

