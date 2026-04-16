Чем подкормить рассаду помидоров и перца: урожай побьет рекорды
Хотите, чтобы помидоры, перец, огурцы или капуста дали действительно обильный урожай? Важно не только вовремя посеять рассаду этих овощей, но и грамотно ее подкормить.
Качественное удобрение для молодых растений можно приготовить самостоятельно. О натуральном средстве, которое хорошо стимулирует рост растений и укрепляет их, рассказало издание "На пенсии".
Для приготовления питательной смеси вам понадобятся три доступных растения:
- крапива,
- чистотел,
- одуванчик.
Каждый из этих компонентов имеет свои полезные свойства. Крапива содержит много азота, железа и калия – эти элементы способствуют активному росту зеленой массы и делают растения крепче. Одуванчик богат калием, кальцием и фосфором, что помогает развитию корневой системы и улучшает цветение. Чистотел содержит природные антисептические соединения, которые могут подавлять развитие вредных микроорганизмов в почве.
Чтобы приготовить из них питательный настой, вскипятите воду, измельчите свежие растения или возьмите сухие, сложите в емкость и залейте кипятком. Смесь нужно оставить настаиваться примерно на 1-2 часа, чтобы полезные вещества перешли в воду.
После настаивания концентрат следует разбавить водой комнатной температуры в соотношении 1:5. Полученным раствором поливают рассаду примерно раз в неделю – этого достаточно, чтобы поддержать ее развитие без риска "перекормить".
Кроме подкормки, стоит позаботиться и о качестве семян. Проверить их можно очень просто. В стакане воды растворите столовую ложку соли, перемешайте и добавьте семена. Через некоторое время часть зерен всплывет – это слабые или пустые семена, которые лучше отбраковать. Те, что останутся на дне, пригодны к посеву и дадут лучшие всходы.
