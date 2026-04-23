Позаботьтесь о себе и близких: гороскоп для всех знаков зодиака на 23 апреля

В четверг, 23 апреля, мы будем чувствительными и сосредоточенными на собственных потребностях из-за влияния Луны в Раке. Несмотря на это, мы добьемся успеха в делах, требующих планирования и организации.

Сегодня хороший день для решения отложенных дел, пишет Vogue.pl. Также возрастут наши духовные потребности, о которых стоит позаботиться. Луна в Раке способствует покупкам и заботе о близких. Больше о том, что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Вы будете очень хорошо организованными и трудолюбивыми. Вы захотите доказать, что заслуживаете большего, поэтому возьметесь за амбициозные задачи. Запланируйте различные встречи и мероприятия. В отношениях не ревнуйте, если ваш любимый человек занят собственными делами.

Телец

Вы будете уверенными в том, что никто не остановит вас. Это хороший день для решения незавершенных дел. Вы примете правильные решения, и остальная часть недели будет спокойной. Днем стоит развлечься. Займитесь искусством или хобби, и вы прекрасно проведете время. Кто-то из близких может иметь к вам определенные претензии, но вас это не будет сильно беспокоить.

Близнецы

Вас ждет приятный день. Вы будете стремиться к общению и готовы к новым вызовам. Ваши идеи станут популярными и могут принести вам дополнительный доход. Однако не верьте сплетням и фантастическим историям. Не позвольте никому воспользоваться вашими идеями. Смените обстановку –займитесь физическими упражнениями, и вы будете чувствовать себя лучше.

Рак

Вы почувствуете прилив энергии и решите избавиться от различных задолженностей. Это хороший день для работы, счетов или уборки. Шопинг днем улучшит ваше настроение. Вечером не заставляйте себя делать то, чего вам не хочется. Стоит отдохнуть, потому что завтра вас ожидает насыщенный день.

Лев

Вы сосредоточитесь на своих обязанностях, но можете нервничать. Старайтесь не волноваться, когда кто-то вас критикует. Помните, что вам не обязательно общаться со всеми. Днем ожидайте хороших новостей или приглашения. Ваше настроение улучшится. В отношениях не реагируйте нервно на идеи любимого человека. Подождите другого дня для принятия решения.

Дева

День будет удачным. Окружающие люди будут добрыми и понимающими. Кто-то с радостью поможет вам решить проблему, и вы почувствуете больше уверенности относительно будущего. Вечером стоит встретиться с друзьями.

Весы

Вы будете смелыми и любознательными. Сегодня стоит решить важные дела. Ваши амбициозные планы могут принести успех, но не хвастайтесь, чтобы избежать зависти. После работы займитесь хобби и отдохните. В покупках будьте благоразумными, возможно, некоторые вещи не стоит покупать заранее.

Скорпион

Вы будете привлекательными и сможете быстро решить дела, в которых нужно одобрение влиятельных людей. Вам придут в голову удачные идеи по заработку. Благодаря вашему чувству юмора и доброте вы также сможете завести новых друзей. День способствует уходу за красотой, а также неожиданным встречам. Вы также можете получить приятные новости от друзей.

Стрелец

День будет более спокойным. На работе ваши коллеги могут что-то пропустить, однако вы спасете ситуацию. Звезды сегодня способствуют примирению с врагами и разрешению недоразумений. Вы также можете открыть для себя новое хобби. Вам повезет в любви, но вам может быть трудно найти время для свидания.

Козерог

Вы будете в хорошем настроении. В работе вы будете стремиться то работать самостоятельно, а не вместе с другими. Люди вас поддержат и помогут в сложных вопросах, если вы их об этом попросите. Вам удастся достичь взаимопонимания. Вечером отдохните или почитайте книгу.

Водолей

Сегодня вас не будут заставлять принимать рискованные решения. Позаботьтесь о своем доме и семье. Близкие будут вам благодарны за вашу заботу и понимание. Вы также почувствуете поддержку. Вечером у вас появится блестящая идея по саморазвитию или отпуску. Инвестируйте в себя.

Рыбы

Вы будете жизнерадостными, понимающими и более чуткими к потребностям других. Однако помогайте тем, кто действительно в этом нуждается, и не позволяйте себя использовать. Днем позаботьтесь о собственном благополучии. Отдохните с семьей и друзьями, это пойдет вам на пользу.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

