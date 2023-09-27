Похоронили рядом с сыном: во Львовской области попрощались с матерью Кузьмы Скрябина. Фото

Во вторник, 26 сентября, в Брюховичах Львовской области попрощались с матерью легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина, педагогом, автором книг Ольгой Кузьменко. Похоронили ее рядом с сыном на местном кладбище в их семейном склепе.

Поминальная литургия состоялась в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщило "Общественное".

Провести в последний путь маму Кузьмы Скрябина пришли родные и друзья.

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Родственница семьи Кузьменко Галина Качмар рассказала, что Ольга боролась с тяжелой болезнью.

"Она говорила всегда чтобы ее называли только Оля. Не любила высокомерия. Добрый, отзывчивый, общительный человек. Чрезвычайно любила своего сына, жила для него, жила им. К сожалению, непреодолимая болезнь ее унесла. Мы здесь собрались всей семьей, чтобы отдать честь маме с большой буквы", – сказала Галина.

Ольга Кузьменко родилась в Самборском районе в селе Сиде. После учебы в Дрогобычском институте музыкального искусства работала учительницей Новояворовской музыкальной школы. В 1968 году родила сына Андрея, ставшего легендой украинского шоубизнеса.

После аварии, в которой погиб Андрей Кузьменко, Ольга написала три книги, посвященные сыну.

Воздать честь матери Кузьмы Скрябина пришли и участники его группы.

"Много раз звонили, много раз приезжали, потому что Андрей для нас не только друг, а как семья. Их семья – это наша семья, для всей группы "Скрябин", – поделился Алексей Зволинский.

Напомним, Ольга Кузьменко ушла из жизни 23 сентября. Ей было 76 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Андрей Кузьменко, известный как Кузьма Скрябин, трагически погиб в 2015 году. 2 февраля автомобиль артиста попал в ДТП: его внедорожник столкнулся с молоковозом, в результате полученных травм Кузьма скончался на месте происшествия. Инцидент произошел в Днепропетровской области.

Мама Кузьмы Скрябина назвала причастных к гибели сына и рассказала, что в авто певца несколько раз откручивали колеса.

Жители украинской столицы Киева во время воздушной тревоги в городе пели песни известного певца Кузьмы Скрябина, которому 17 августа могло исполниться 55 лет. Репертуар любимого исполнителя жители столицы пели на одной из станций метро, ожидая очередной российской угрозы.

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