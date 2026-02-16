'Похолодание окрепнет': синоптик рассказала, где в Украине ударит до 18 градусов мороза. Карта

Во вторник, 17 февраля, осадки в большинстве областей Украины маловероятны. Метели с сильным ветром снова вернутся в среду.

В ближайшие дни ожидается также продолжение снижения температуры. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Какой будет погода во вторник, 17 февраля

Диденко акцентировала на изменчивости погодных условий в Украине в последние дни.

"Позавчера – оттепель, тепло, туманы. Вчера пронесся по Украине циклон – снегопады, метели, пришли морозы (где-то еще придут). Сегодня – сухо, много морозов. Завтра – похолодание окрепнет. Послезавтра – снова очередной южный циклон с Балкан, соответственно, снова снегопады, метели, сильный ветер!" – отметила синоптик.

По ее прогнозу, 17 февраля в большинстве регионов Украины осадки не ожидаются. Исключение – южные области, где уже завтра возможны мокрый снег, дожди и порывистый ветер .

Вечером во вторник небольшой снег пройдет также на западе нашего государства.

Температура воздуха 17 февраля, прогнозирует Диденко, будет "неоднородной". Ближайшей ночью ожидается -5...-12 градусов, в северной части страны – от -12 до -18 градусов.

Завтра в течение дня столбики термометров будут показывать -2...-7 градусов, на севере – от -5 до -10 градусов, в южной части, на юго-востоке, на Днепропетровщине прогнозируются -2...+2 градуса, а в Крыму – +3...+9 градусов.

В Киеве 17-го февраля осадки маловероятны. На дорогах – гололедица. Ближайшей ночью температура составит -15...-17 градусов, днем во вторник – -6...-8 градусов.

"В среду очередной циклон принесет в столицу осложнения погоды и повышение температуры воздуха", – добавила Диденко, призвав метеозависимых людей быть осторожными, а коммунальщиков и водителей – готовыми к трудностям, вызванным зимней погодой.

