Похолодание и грозы: какая погода ожидается в Украине 13 июня. Карта

В Украине в пятницу, 13 июня, ожидается переменная погода с кратковременными дождями и грозами в ряде областей. Температура воздуха днем составит от 19 до 24 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке страны местами прогреется до 29 градусов.

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Прогноз на сутки обнародовал Украинский гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook. Синоптики сообщили, что ночью осадки пройдут в большинстве северных, центральных и южных областей, а днем кратковременные дожди прогнозируют на Левобережье, в Крыму и западных регионах.

"Днем на Левобережье и в Крыму грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – отметили в Укргидрометцентре.

Под угрозой непогоды

Синоптики также объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Днем 13 июня на Левобережье и в Крыму ожидаются грозы, а местами возможны град и шквалы со скоростью ветра 15-20 метров в секунду.

В связи с этим в Украине установлен I уровень опасности, желтый. По данным метеорологов, такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Температурная картина

По прогнозу, в большинстве областей страны ночью температура составит 9-15 градусов тепла. В западных регионах будет прохладнее – от 6 до 1. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

На востоке и юго-востоке Украины ночные показатели будут колебаться в пределах 14-19 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 24-29 градусов. Ветер будет преобладать западного и северо-западного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Отдельный прогноз синоптики подготовили для Киевской области и столицы. Ночью в Киевской области ожидается кратковременный дождь, однако днем осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западным, 5-10 метров в секунду.

В Киевской области температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем – 19-24 градуса. В Киеве ночью прогнозируют 12-14 градусов, а днем – 21-23 градуса тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский аграрный сектор готовится к серьезным погодным вызовам в сезоне 2026 года. Ожидаемое усиление Эль-Ниньо может вызвать длительные периоды жары и дефицит осадков в критические фазы развития полевых культур, что создает риски для урожайности и прибыльности хозяйств. Наибольшая угроза нависает над кукурузой и подсолнечником.

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