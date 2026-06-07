Супер Эль-Ниньо может оставить Украину без урожая важных зерновых: аграрии забили тревогу

Украинский аграрный сектор готовится к серьезным погодным вызовам в сезоне 2026 года. Ожидаемое усиление Эль-Ниньо может вызвать длительные периоды жары и дефицит осадков в критические фазы развития полевых культур, что создает риски для урожайности и прибыльности хозяйств. Наибольшая угроза нависает над кукурузой и подсолнечником.

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О возможных последствиях климатического явления для украинского сельского хозяйства сообщает AgroReview. Своевременная подготовка к неблагоприятным погодным условиям может стать решающим фактором для сохранения урожая.

Пик влияния Эль-Ниньо ожидается в июле 2026 года – именно тогда кукуруза и подсолнечник будут проходить ключевые этапы цветения и формирования урожая. Европейские климатические центры не исключают повышения средней температуры более чем на 2°C, что может стать одним из самых сильных проявлений этого явления за последние десятилетия.

Особую опасность жара представляет для кукурузы. Во время цветения температура более 35°C негативно влияет на жизнеспособность пыльцы и процесс опыления, из-за чего растения могут не сформировать полноценный урожай. В случае длительных волн жары отдельные хозяйства рискуют потерять от 20% до 40% урожая в зависимости от погодных условий и региона выращивания.

Подсолнечник считается более устойчивым к высоким температурам, однако длительное отсутствие осадков во время налива семян также способно существенно снизить его производительность. Подобный сценарий уже наблюдался в 2024 году, когда засуха привела к заметному падению урожайности поздних культур.

Что касается влияния погодных аномалий на цены, то сокращение производства зерновых и масличных культур может способствовать подорожанию продукции. Это произойдет как на внутреннем, так и на мировом рынках, что одновременно открывает новые возможности для экспортеров.

Для минимизации рисков аграриям рекомендуют использовать более раннеспелые гибриды кукурузы, заранее планировать применение антистрессовых препаратов и проверить готовность систем орошения. Даже несколько своевременных поливов в критические периоды развития растений могут существенно улучшить будущий урожай.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Саранча массово атаковала поля в пяти областях Украины, уже уничтожены гектары посевов подсолнечника и злаковых. Насекомые активно размножаются и мигрируют, и в случае отсутствия осадков могут распространиться в центральные регионы, в частности Полтавщины и Кировоградщины. Это вызывает беспокойство у аграриев.

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