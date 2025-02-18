Похолодает еще больше: синоптики дали прогноз погоды на среду, 19 февраля

В среду, 19 февраля, в Украине снова будет прохладно. Хотя температура воздуха почти не изменится, на севере и северо-западе страны ожидается облачность и небольшой снег.

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Синоптики предупреждают, что ситуация на дорогах может осложниться. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 9-14 градусов мороза, а в Карпатах и на Левобережье температура опустится до -16...-21 градусов. Днем на большинстве территории будет от 1 до 6 градусов мороза, а в Закарпатье и Одесской области – от -2 до +3 градусов.

Ветер будет преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.

В Киевской области и столице на 19 февраля также ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью температура в Киеве будет колебаться на уровне 11…13 градусов мороза, днем от -1 до -3. На дорогах может образоваться гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Кроме того, с 19 по 21 февраля ожидаются резкие колебания уровней воды на реках, в частности, на Припяти, Десне и Днепре. В связи с усилением ледообразования на реках бассейнов Сяна, Днестра и Западного Буга, может возникнуть интенсивный порыв и ледостав, но без угрозы для людей. Однако из-за содержания холодной погоды ледовый покров на водохранилищах и реках остается ненадежным, и выход на лед может быть опасным.

Следует отметить, что в течение новой недели в Украине сохранится холодная зимняя погода с сильными морозами. Столбики термометров кое-где опустятся до -18 градусов, в некоторых регионах ожидается снег. Минусовые температуры охватят даже юг страны.

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