В Карпатах температура упала до -20: спасатели показали фото

Утром 15 февраля на горе Пип Иван температура опустилась до -20 градусов по Цельсию. Кроме мороза местность хорошо засыпала снегом.

Видео дня

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. На странице показали фото, сделанные за последние три дня на одной из самых высоких гор в Украине – Пип Иван Черногорский (высота 2028,5 метра).

"По состоянию на 09:00, 15.02.2025 на горе Пип Иван облачно, туман, ветер северо-западный, 4 м/с, температура воздуха -20°C", — говорится в сообщении.

Утром 14 февраля на горе Пип Иван температура воздуха опустилась до -6 градусов, а за день до этого — до -12°С.

Кроме этого, к утру субботы, 15 февраля, заснежило урочище Заросляк. Ветер юго-восточный 1-2 м/с, температура воздуха опустилась до -11°С.

Напомним, что Пип Иван, известный также как Попиван, Пип Иван Черногорский или Черная Гора, принадлежит к самым высоким вершинам Украинских Карпат и имеет высоту 2028,5 м. Она расположена на юго-восточной оконечности главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине сохранились руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановившиеся для туристических нужд. Эта локация более известна под современным названием "Белый Слон".

Как сообщал OBOZ.UA, путешествие по "Карпатскому трамваем", который курсирует в течение всего года, понравится романтикам и тем, кто не представляет интересные путешествия без стука колес и живописных пейзажей за окном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!