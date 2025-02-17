В Украине ударят морозы до -18 градусов, пойдет снег: где будет холоднее всего в начале недели. Карта

В течение новой недели в Украине сохранится холодная зимняя погода с сильными морозами. Столбики термометров местами опустятся до -18 градусов, в некоторых регионах ожидается снег. Минусовые температуры охватят даже юг страны.

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Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, днем в понедельник , 17 февраля, от -1 до -6 градусов, на юге несколько теплее – от -1 до +1 градуса тепла.

В Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях будет снежить.

Ветер разных направлений, 3-8 м/с, облачно с прояснениями,

В Киеве днем облачно с прояснениями, без осадков -4...-6 градусов мороза. Ветер западный 3-8 м/с.

В ночь на вторник, 18 февраля, мороз в Украине усилится, но осадков не прогнозируют. Холоднее всего будет на Харьковщине, где ожидается до -16...-18 градусов.

На остальных территориях ночью -11...-15 градусов, на Закарпатье -8...10 градусов, в южных областях от -5 до -9 градусов.

Днем во вторник без осадков по всей территории Украины, мороз до -1 до -4 градусов, на востоке до -7. На Закарпатье 0...+2, на юге до +1 градуса.

В Киеве во вторник облачно с прояснениями, без осадков -11...-13 градусов, западный ветер 1-3 м/с. Днем облачно с прояснениями, без осадков, -3...-1, ветер западный 3-8 м/с.

В среду, 19 февраля, температурные показатели не изменятся, однако в северо-западной и центральной части Украины прогнозируют небольшой снег.

Ночью без осадков, в Харьковской области до -18 градусов, на востоке до -15, на юге до -7...-9 градусов, на остальных территориях до -10...-14 градусов.

Днем в ряде областей на севере, западе и центре страны пройдет небольшой снег, там от -1 до -4 градусов.

На остальных территориях облачно с прояснениями, без осадков, от +1 до -4 градусов мороза, на востоке до -7.

В Киеве ночью в среду облачно, без осадков -7...-9, ветер западный 1-3 м/с. Днем облачно, небольшой снег, -3...-1 градус, ветер западный 3-8 м/с.

По прогнозу Укргидрометцентра, морозы в Украине продержатся всю рабочую неделю – по крайней мере, до субботы, 22 февраля.

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