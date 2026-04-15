Пограничники отказали в выезде за границу отцу троих детей, он направился в суд: чем все кончилось

В июле 2025 года гражданин Украины пытался выехать за границу, предъявив полный пакет документов, в том числе выписку из приложения "Резерв+" с отметкой об отсрочке, удостоверение многодетного отца и свидетельства о рождении детей. Однако пограничники решили не выпускать мужчину из страны.

Видео дня

Восьмой апелляционный административный суд подтвердил, что наличие троих несовершеннолетних детей является самостоятельным и достаточным основанием для пересечения границы в период военного положения. Суд подчеркнул, что пограничники не имеют полномочий оценивать правильность оформления отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Суть конфликта и позиция ГПСУ

Несмотря на наличие всего пакета документов у мужчины, инспектор пограничной службы отказал в выезде. Причиной назвали то, что мужчина якобы не подтвердил право на отсрочку именно по причине многодетности, хотя сама отметка об отсрочке в документах была. Пограничный отряд настаивал на том, что без четко указанного основания для отсрочки в военно-учетных документах выезд невозможен.

Закарпатский окружной административный суд, куда обратился истец, встал на сторону мужчины. Суд признал решение пограничников противоправным, указав, что ответчик не смог предоставить внятных доказательств законности своего отказа. Более того, в самом решении об отказе не было четко указано, каких именно документов не хватило мужчине.

Позиция Апелляционного суда

Пограничники попытались обжаловать это решение, но Апелляционный суд оставил его в силе. Суд напомнил пограничникам, что вопросы предоставления отсрочки от мобилизации находятся исключительно в компетенции ТЦК и СП. Поэтому пограничная служба не имеет права перепроверять целесообразность или содержание этой отсрочки.

Также в решении суда говорится, что статус отца троих детей (до 18 лет) сам по себе дает право на пересечение границы при наличии подтверждающих документов. Кроме того, отмечается, что любое решение государственного органа об отказе должно быть конкретным, и пограничники были обязаны четко указывать, какой именно документ отсутствует или не соответствует закону, чтобы человек мог устранить эти недостатки.

В результате суд постановил, что пограничники вышли за пределы своих полномочий, пытаясь выполнять функции ТЦК. Решение об отказе в выезде окончательно признано незаконным и отменено.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!