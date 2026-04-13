В Украине работника исправительной колонии мобилизовали, несмотря на бронирование: какое решение принял суд

На Харьковщине мобилизовали сотрудника исправительной колонии. Решение в ТЦК приняли несмотря на то, что мужчина имел бронь.

Тогда гражданин обратился в суд – и добился отмены приказа о мобилизации. Подробности сообщает Судебно-юридическая газета "Судебная практика".

Подробности дела

Дело о призыве по мобилизации мужчины, который имел оформленную отсрочку как забронированный работник государственного учреждения, рассматривал Харьковский окружной административный суд.

Речь идет о сотруднике исправительной колонии, которому закон гарантирует отсрочку для обеспечения непрерывной работы учреждения. Он обжаловал решение ТЦК через суд.

Суд установил, что 17 декабря 2025 года истцу была оформлена отсрочка от призыва сроком на один год. Она предоставлена на основании бронирования в связи с работой в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония №25", что обеспечивает выполнение задач в условиях особого периода.

А уже 23 декабря прошлого года приказом ТЦК его направили для прохождения военной службы.

"Несмотря на наличие действующей отсрочки, ответчик принял решение о мобилизации истца. После этого представитель истца обращался с адвокатскими запросами, однако получил лишь подтверждение факта призыва, что и обусловило подачу иска", – говорится в материале специализированного издания.

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что истец имел должным образом оформленную отсрочку, подтвержденную удостоверением Министерства обороны Украины, которая действовала на момент издания приказа. И ТЦК должен был выяснить наличие оснований для отсрочки и учесть их при принятии решения о призыве.

Учитывая это, судья встал на сторону истца и отменил приказ о его мобилизации.

"Суд установил, что приказ о мобилизации в части призыва истца издан вопреки требованиям законодательства, поскольку касался лица, которое не подлежало призыву по мобилизации. В связи с этим административный иск удовлетворен полностью, а приказ в спорной части — признан противоправным и отменен. Решение может быть обжаловано в апелляционный суд в установленный законом срок", – резюмирует издание.

