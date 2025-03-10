Пограничники будут проверять цель поездки за границу художников и медийщиков: в ГПСУ дали объяснение

Теперь пограничники будут проверять цель поездки художников и медийных деятелей во время пересечения ими границы на выезд из Украины. В частности, они будут проверять письмо-ходатайство от Министерства культуры, которое должно поступить в администрацию Государственной пограничной службы.

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Также пограничникам нужно будет предоставить приглашение от принимающей стороны. Об этом 10 марта в эфире телемарафона сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Ну и собственно, также обязателен военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования… И, конечно, паспортные документы, которые будут проверять пограничники непосредственно в пункте пропуска. Отдельное условие – это подтверждение цели поездки", – отметил он.

Если во время этой проверки выяснится, что человек едет не на то мероприятие, которое указано в письме Минкульта, то из-за неподтверждения цели поездки лицу могут отказать в пересечении государственной границы.

Пограничники могут контактировать со всеми направлениями, чтобы проверить, действительно ли происходит то или иное мероприятие и был ли конкретный человек на него приглашен. Кроме того, работники ГПСУ могут задавать вопрос самому человеку о его планах за пределами Украины во время этого мероприятия.

Анализируя всю эту информацию, они будут определять, подтверждается ли цель поездки за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство культуры и стратегических коммуникаций приостанавливало выдачу так называемых писем содействия в Государственную пограничную службу Украины для выезда за границу военнообязанных мужчин, которые работают в сфере культуры и медиа. В связи с этим Кабинет министров был вынужден внести некоторые поправки в порядок выезда за границу.

Так, с 7 марта украинские художники и медийщики снова могут пересекать границу, но по новым, более строгим правилам. Теперь письмо содействия будет подписывать только министр или лицо, исполняющее его обязанности. Также установлены сроки подачи документов в Минкульт – минимум за 15 дней до выезда, а максимальный срок пребывания за границей составляет не более 60 календарных дней со дня пересечения границы.

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