Артисты и медийщики снова смогут уезжать за границу, но есть нюанс: в Минкульте назвали условия

С 7 марта украинские артисты и медийщики снова могут пересекать границу, но по новым, более строгим условиям. Кабинет Министров нормировал процедуру выезда для военнообязанных представителей культуры и медиа, а Министерство культуры и стратегических коммуникаций обнародовало механизм получения разрешений.

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Ранее все обращения артистов и журналистов рассматривал исключительно Минкульт, отметил Интерфакс-Украина заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по европейской интеграции Андрей Наджос. Теперь документы будут сначала проходить через соответствующие профильные институты.

"Отмечается, что теперь письмо содействия будет подписываться только министром или исполняющим его обязанности. Также нормировано, что подача документов в Минкультуры минимум за 15 дней до выезда, а максимальный срок пребывания за границей составляет не более 60 календарных дней со дня пересечения границы", – сообщает источник.

Новый порядок подачи заявок

"МУЗВАР" объяснил, каким артистам и к каким институциям нужно обращаться:

актеры, кинематографисты – Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино);

музыканты, художники, писатели – Государственное агентство по искусствам и художественному образованию;

журналисты, радийщики, телевизионщики – Госкомтелерадио.

Относительно документов, которые нужно предоставить для получения разрешения на выезд. Этот список включает приглашение и военно-учетный документ. Только после проверки профильными ведомствами пакет документов будет направлен в Минкульт для окончательного решения.

"Есть определенные дополнительные элементы, касающиеся работников медиа и медийщиков. Здесь может быть подключено Минцифры. Оно подключается при участии медийщиков в мероприятиях, связанных с обеспечением функционирования мультимедийной платформы United24", – добавил Наджос.

В частности, медийщики должны иметь предоставленную четкую редакционную задачу и командировочный приказ.

Кто сможет получить разрешение

Только официально трудоустроены деятели культуры или имеющие статус физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Юридические лица (например, продюсерские центры или медиахолдинги) должны подтвердить свой статус критичности.

Журналисты должны предоставить редакционную задачу, приказ на командировку и, при необходимости, согласование Минцифры.

Артисты, заявляющие о благотворительных поездках (например, сбор средств на ВСУ), по возвращении будут обязаны отчитаться о результатах и оказанной помощи.

Отметим, что Минкульт запретил выезд военнообязанным украинцам из-за того, что из-за пробелов в законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение на временный выезд за границу, не вернулись в Украину в установленные сроки.

Предложенный проект изменений регулирует вопросы исчерпывающих требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минкульте рассказали, сколько художников не возвращаются в Украину после выезда за границу. Каждый пятый остается за пределами государства.

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