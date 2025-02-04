Погоду в Украине с 7 февраля будет определять мощный антициклон: синоптик рассказала, чего ждать. Карта

В Украине 5 февраля дневная температура будет колебаться от -2 до +2 градусов, ночью возможен небольшой мороз. Также украинцам следует готовиться к умеренному северному ветру.

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А маломасштабный циклон принесет снег в Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, а также кое-где в западные регионы. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

"В Украине 5 февраля погода не претерпит особых изменений. Температура воздуха в ближайшую ночь составит 0-5 градусов мороза, завтра днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер ожидается северных направлений, умеренный, временами порывистый", – подчеркнула она.

Синоптик также прогнозирует снег по меньшей мере в трех регионах Украины.

"Завтра над северо-востоком Украины будет крутиться маломасштабный циклончик, он обусловит снег в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Также небольшой снег пройдет местами в западных областях. Однако на остальной территории Украины 5 февраля – без существенных осадков", – подчеркнула Диденко.

В Киеве в среду, 5 февраля, ночью столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов, днем – будут держаться около нуля. Осадков в столице Диденко не прогнозирует, а вот на дорогах местами возможна гололедица.

"С 7 февраля погоду Украины будет определять мощный антициклон с севера. Это означает, что осадки маловероятны, увеличится количество прояснений, а это прогностический признак того, что ночью морозы окрепнут до -3... -8 градусов, однако днем будет теплеть до 0 ...+2 градусов. Итак, из-за холодных ночей, дополнительное охлаждение возможно увеличение потребления электроэнергии, поэтому будем экономными, ответственными, не забываем о теплых домашних штанах, элегантном термобелье, запасе батареек, разнообразных зарядок результативной работы и для приборов, и для себя", – отметила синоптик.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал, что февраль в Украине начался похолоданием: синоптик рассказала, есть ли вероятность усиления морозов.

Также метеоролог рассказала, какой будет погода в феврале и начале весны.

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