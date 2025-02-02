Прощаться с зимой пока не стоит: метеоролог рассказала, какой будет погода в феврале и начале весны

Настоящая зима с минусовыми температурами еще вернется в Украину, хоть и ненадолго. Однако на значительной территории нашей страны в феврале, как и в январе, с большой вероятностью столбики термометров в большинстве своем будут подниматься выше нуля.

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Только в Карпатах и на востоке Украины температура воздуха может быть отрицательной. Об этом рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.

"По данным ECMWF, ожидается, что февраль и весенние месяцы в Украине могут быть на 1-2°С теплее климатической нормы. Расчеты NOAA дают еще большие аномалии, особенно в феврале", – отметила она.

По словам Балабух, в феврале средняя за месяц температура воздуха будет колебаться от +1...+2 градусов на юге до -1...-2 по Цельсию в восточных областях Украины.

"Как показывают исследования, несмотря на существенное повышение температуры воздуха в течение весеннего сезона, повторяемость сильных резких похолоданий на Полесье и в лесостепной зоне Украины увеличивается. Такие изменения могут быть крайне опасными для сельского хозяйства, поскольку минимальная температура воздуха при таком вторжении холода может опускаться ниже 0°С, и заморозки, которые будут возникать, могут нанести значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, которые в этом году значительно раньше начинают вегетацию", – сказала метеоролог.

Самая большая вероятность таких процессов – в марте и апреле этого года. В первый месяц весны ожидается средняя за месяц температура от +5...+7 градусов на юге Одесской области и Закарпатье и до +3...+4 градусов на востоке Украины.

В апреле средняя температура воздуха за месяц будет выше +10 градусов, следовательно, в природе будет происходить активная вегетация. Среднемесячная температура будет колебаться от +12 на юге страны и до +11 по Цельсию на востоке и севере.

Балабух добавила, что весна 2025 ожидается не только теплой, но и засушливой, особенно в северных областях Украины. Там за сезон осадков может выпасть почти на треть меньше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине в воскресенье, 2 февраля. Во многих регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололедица на дорогах.

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