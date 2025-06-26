Погоду будет определять поле повышенного давления: синоптики сказали, где в пятницу пройдут дожди с грозами

В пятницу, 27 июня, погода в Украине будет в целом теплой и малооблачной, однако в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха будет колебаться от +21 до +30 градусов, ночью – от +11 до +20.

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Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. Большинство областей будут оставаться под влиянием повышенного атмосферного давления. Однако северо-западные воздушные потоки в течение суток постепенно будут меняться на юго-западные, принося более теплую погоду, особенно днем.

Синоптики отметили, что в пятницу по всей стране ожидается переменная облачность. Без осадков, за исключением западных, северных, Винницкой и Одесской областей, где днем возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. В ночное время в восточных областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; на юге страны и Закарпатье ночью 15-20°, днем 25-30°", – говорится в сообщении.

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура:

В Киеве: ночью +13...+15 °C, днем +24...+26 °C;

По области: ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C.

В Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности

Согласно предупреждению синоптиков, 26-28 июня в Украине, за исключением северных регионов, а также Львовской, Волынской, Ровенской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской (26 и 28 июня) областей, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Жителям рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности, избегать сжигания сухой травы и не разжигать костры вблизи лесных массивов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существенных изменений в погоде до конца месяца не предвидится – она будет без устойчивой жары, но при этом с дождями. Ближайшим жарким и без осадков, вероятно, будет лишь последний день месяца.

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