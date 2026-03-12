Погода в пятницу удивит украинцев: синоптики рассказали, где будет до 19 градусов тепла. Карта

В пятницу, 13 марта, по всей территории Украины ожидается преимущественно малооблачная погода, осадков синоптики не прогнозируют. Теплее всего будет в западных регионах, в частности в Ужгороде столбики термометров поднимутся до +19°С.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Ночью по всей Украине температура опустится до 0, а днем на большей части территории ожидается преимущественно +13...+17 градусов

Какая погода ожидается 13 марта 2026 года

Согласно прогнозу синоптиков, ветер по всей Украине преимущественно восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем в северных и восточных регионах воздух максимально прогреется до +16 градусов, ночью 0...+2°С.

Холоднее всего будет в Одессе: +7...+9°С днем и 0...+2°С ночью.

В центральной части Украины днем температура будет достигать +13...+16°С, ночью от 0 до +2°С.

Теплее всего ожидается в западных регионах Украины: 14-17 градусов днем, в частности в Ужгороде +17...+19. Ночью 0...+2.

Погода в Киеве и области

В столице 13 марта специалисты Укргидрометцентра прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Воздух в Киеве днем прогреется до +13...+15, ночью от 0 до +2 градусов. В Киевской области температура днем +12...+17°С, ночью от -2 до +3°С.

Ранее OBOZ.UA писал о том, когда в Украину снова придет похолодание и морозы: синоптик рассказал, чем удивит погода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!